【津波】津波警報発表。 (2025年7月30日午後6時30分)
2025年7月30日午後6時30分、津波警報が発表されています。標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生します。人は津波による流れに巻き込まれます。 津波は沿岸の地形等の影響により、局所的に予想より高くなる場合があります。ここなら安心と思わず、より高い場所を目指して避難してください。 また津波は長い時間くり返し襲ってきます。津波警報・注意報が解除されるまでは、避難を続けてください。
全国に発表されている情報は以下の通りです。【津波警報】 北海道太平洋沿岸東部 北海道太平洋沿岸中部 北海道太平洋沿岸西部 青森県太平洋沿岸 岩手県 宮城県 福島県 【津波注意報】 北海道日本海沿岸北部 オホーツク海沿岸 青森県日本海沿岸 陸奥湾 茨城県 千葉県九十九里・外房 千葉県内房 東京湾内湾 伊豆諸島 小笠原諸島 相模湾・三浦半島 静岡県 愛知県外海 伊勢・三河湾 三重県南部 大阪府 兵庫県瀬戸内海沿岸 淡路島南部 和歌山県 岡山県 徳島県 愛媛県宇和海沿岸 高知県 大分県瀬戸内海沿岸 大分県豊後水道沿岸 宮崎県 鹿児島県東部 種子島・屋久島地方 奄美群島・トカラ列島 鹿児島県西部 沖縄本島地方 大東島地方 宮古島・八重山地方
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