気象庁は、30日午後6時30分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波警報：3m＞

・釧路

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時47分

・根室市花咲

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時27分

・根室港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時40分

・浜中町霧多布港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時25分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・浦河

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時43分

・十勝港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時31分

・えりも町庶野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時47分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波警報：3m＞

・函館

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時54分

・苫小牧西港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時38分

・福島町吉岡

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時38分

・苫小牧東港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時39分

・白老港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時38分

・渡島森港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時21分

・室蘭港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時22分

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞

・むつ市関根浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時39分

・むつ小川原港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時42分

・八戸港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時40分

■岩手県＜津波警報：3m＞

・宮古

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時51分

・大船渡

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時56分

・釜石

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時54分

・久慈港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時45分

■宮城県＜津波警報：3m＞

・石巻市鮎川

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時3分

・仙台港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時6分

・石巻港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時4分

■福島県＜津波警報：3m＞

・いわき市小名浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時21分

・相馬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時10分

■北海道日本海沿岸北部＜津波注意報：1m＞

・稚内

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後5時26分

・留萌

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時24分

・小樽

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時17分

・石狩湾新港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時14分

・利尻島沓形港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時54分

・羽幌港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時24分

・小樽市忍路

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後7時12分

■オホーツク海沿岸＜津波注意報：1m＞

・網走

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時19分

・枝幸港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時12分

・紋別港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後6時19分

■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞

・深浦

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時25分

・竜飛

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時57分

■陸奥湾＜津波注意報：1m＞

・青森

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時45分

・むつ市大湊

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後6時50分

■茨城県＜津波注意報：1m＞

・大洗

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時23分

・神栖市鹿島港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時28分

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞

・銚子

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時31分

・勝浦市興津

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時58分

■千葉県内房＜津波注意報：1m＞

・館山市布良

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後7時57分

■東京湾内湾＜津波注意報：1m＞

・東京晴海

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時14分

・横須賀

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時12分

・千葉

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時11分

・横浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時13分

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞

・伊豆大島岡田

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時7分

・三宅島坪田

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時22分

・八丈島八重根

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時46分

・神津島神津島港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時46分

・三宅島阿古

到達予想：津波到達中と推測【更新】

満潮時刻：30日午後8時28分

・八丈島神湊

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後8時27分

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時19分

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・小田原

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後8時6分

・三浦市三崎漁港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時9分

・三浦市油壺

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時9分

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時53分

・清水

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後8時51分

・御前崎

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時56分

・舞阪

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後9時23分

・南伊豆町手石港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後8時48分

・下田港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時37分

・伊東

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時14分

・西伊豆町田子

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後8時52分

・焼津

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後8時51分

■愛知県外海＜津波注意報：1m＞

・田原市赤羽根

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時1分

■伊勢・三河湾＜津波注意報：1m＞

・名古屋

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時21分

・半田市衣浦

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時18分

・四日市

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時19分

・豊橋市三河港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時15分

■三重県南部＜津波注意報：1m＞

・鳥羽

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時23分

・尾鷲

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時9分

・熊野市遊木

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時8分

■大阪府＜津波注意報：1m＞

・大阪天保山

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時32分

・岬町淡輪

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時19分

■兵庫県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞

・神戸

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後10時35分

・姫路

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午前2時50分

■淡路島南部＜津波注意報：1m＞

・洲本

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時4分

■和歌山県＜津波注意報：1m＞

・那智勝浦町浦神

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時14分

・串本町袋港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時18分

・和歌山

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時49分

・御坊市祓井戸

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時22分

・白浜町堅田

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時19分

■岡山県＜津波注意報：1m＞

・玉野市宇野

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午前2時46分

■徳島県＜津波注意報：1m＞

・小松島

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時37分

・徳島由岐

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時20分

■愛媛県宇和海沿岸＜津波注意報：1m＞

・宇和島

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時49分

■高知県＜津波注意報：1m＞

・室戸市室戸岬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時26分

・高知

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時27分

・土佐清水

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時32分

・須崎港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後9時27分

・中土佐町久礼港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時28分

■大分県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞

・大分

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後11時57分

・別府港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後11時57分

■大分県豊後水道沿岸＜津波注意報：1m＞

・佐伯市松浦

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時39分

■宮崎県＜津波注意報：1m＞

・日向市細島

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時41分

・日南市油津

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時39分

・宮崎港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時33分

■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞

・南大隅町大泊

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時16分

・志布志港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時45分

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島西之表

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時18分

・種子島熊野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後9時47分

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・中之島

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時27分

・奄美市小湊

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時8分

・奄美市名瀬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時29分

■鹿児島県西部＜津波注意報：1m＞

・枕崎

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時37分

・鹿児島

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後10時34分

・阿久根

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後11時10分

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・那覇

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時45分

・久米島

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後10時50分

・沖縄市中城湾港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時21分

・南城市安座真

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時21分

■大東島地方＜津波注意報：1m＞

・南大東漁港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時11分

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・西表島

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後11時33分

・与那国島久部良

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後10時58分

・石垣島石垣港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：30日午後10時49分

・宮古島平良

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：30日午後10時56分