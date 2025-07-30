サラー、ファン・ダイク、ビルツら先発!! リバプールvs横浜FM、遠藤航はベンチスタート
リバプールは30日、日産スタジアムで行われるJリーグワールドチャレンジ2025で横浜F・マリノスと対戦する。午後7時30分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、リバプールはFWモハメド・サラー、DFフィルヒル・ファン・ダイク、MFフロリアン・ビルツらが先発出場。MF遠藤航はベンチスタートとなった。
リバプールは26日に香港で行われた国際親善試合・ミラン戦(●2-4)から先発6人を変更。29日の前日練習のポゼッション練習と同じメンバーでサラー、ファン・ダイク、MFドミニク・ショボスライ、MFライアン・フラーフェンベルフの4選手は立て続けの先発となっている。
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 56 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 57 ミロシュ・ケルケズ
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 58 フロリアン・ビルツ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 54 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 55 フレディ・ウッドマン
GK 60 アルミン・ペクシ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 59 ジェレミー・フリンポン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー・モートン
MF 91 ルカ・スティーブンソン
MF 98 トレイ・ナイオニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
(取材・文 竹内達也)
リバプールは26日に香港で行われた国際親善試合・ミラン戦(●2-4)から先発6人を変更。29日の前日練習のポゼッション練習と同じメンバーでサラー、ファン・ダイク、MFドミニク・ショボスライ、MFライアン・フラーフェンベルフの4選手は立て続けの先発となっている。
[リバプール]
先発
GK 56 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 57 ミロシュ・ケルケズ
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 58 フロリアン・ビルツ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 54 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 55 フレディ・ウッドマン
GK 60 アルミン・ペクシ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 59 ジェレミー・フリンポン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー・モートン
MF 91 ルカ・スティーブンソン
MF 98 トレイ・ナイオニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
(取材・文 竹内達也)