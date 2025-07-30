VII DAYS REASON、2025年第三弾シングル「Champions」配信開始＋MV公開
VII DAYS REASON(セブンデイズリーズン)が7月30日、新曲「Champions」をデジタルリリースした。同楽曲は2025年第三弾シングルとなるものだ。
新曲「Champions」は真夏に弾けるスポーティなロックチューン。目標に向かってチャレンジし続ける全世代を盛り上げる激ポジティヴな応援ソングとして仕上がった。
また、本日21時にはオフィシャルYouTubeチャンネルにて「Champions」ミュージックビデオが公開される。
■配信シングル「Champions」
2025年7月30日(水) 配信開始
配信リンク：https://orcd.co/7daysreason_champions
INVD-2503
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▼ミュージックビデオ 7月30日(水)21時公開
https://youtu.be/Qmok4ft3Scs
関連リンク
◆VII DAYS REASON オフィシャルサイト
◆VII DAYS REASON オフィシャルX
◆VII DAYS REASON オフィシャルInstagram
◆VII DAYS REASON オフィシャルTikTok
◆VII DAYS REASON オフィシャルYouTubeチャンネル