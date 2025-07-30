¡Ö¥À¥µ¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¡×¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡È»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡È¥ï¡¼¥¹¥È5
¡½¡Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼MB¡Ï¡½
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè542²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ï½ô¹ÔÌµ¾ï¡¢»Ï¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë»þÂåÃÙ¤ì¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¡¢ËË¤ò¥Ó¥ó¥¿¤¹¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¿Éíå¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¤Çµó¤²¤¿¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÃå¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡©
¢¡¡¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä
¡¡¸½Âå¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îµð¾¢¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¡×¤Î·æºî¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ï¡¼¥¯¡£
¡¡ÍÌ¾¤¹¤®¤ë¤³¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï90Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥é¥Õ¥·¥â¥ó¥º¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼¤ä¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥É¥Ó¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë°ÎÂç¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤³¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦»È¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¸«¸Â¤é¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡×´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÅê¤²Çä¤ê¾õÂÖ¡£GU¤Ê¤É¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤â2000±ß¤Û¤É¤Î·ã°Â²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¡Ö¤ª¡×¤Î»ú¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÃå¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇö¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â´õ¾¯À¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤È°ã¤¦¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Çº£¤À¤ËÍ¤êÆñ¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤Ç¤Ï¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤Ï½ô¹ÔÌµ¾ï¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢¡¢¥¢¥Ð¥¯¥í
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Ð¥¯¥í¥ó¥Ó¡¼&¥Õ¥£¥Ã¥Á¡×¡£
¡¡00Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥á¥«¥¸¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥ß¥é¥Î¤äÊ¡²¬¡¢¹á¹Á¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÂ³¡¹¤È¶ÈÂÖÅ¾´¹¤äÊÄÅ¹¤ò¤µ¤»¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥´¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤º2010Ç¯°Ê¹ß½ù¡¹¤Ë¶ÈÀÓ¤Ï°²½¡£²áµî¤Î±É²Ú¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤òðþ¤á¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏZÀ¤Âå¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£²áµî¤È·èÊÌ¤·¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¾¦ºà¤â¹¤¯°·¤¦¥¢¥Ð¥¯¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¬¡¢40Âå°Ê¾å¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÀÎÇã¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥Ð¥¯¥í¤Î¥í¥´¤â¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¯¥í¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¢¥Ð¥¯¥í¥í¥´¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤²áµî¤Î¤â¤Î¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤·¤Æ¤â¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¹Ô¤¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡£¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä
¡¡90Ç¯Âå¥¢¥¸¥¢·Ï»¨²ßÅ¹¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËãÁÇºà¤Ê¤É¤Î¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤æ¤ë¥«¥¸¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ÇÅö»þ¤Î¥µ¥í¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤ê¤È°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¸Ô¾å¤¬¿¼¤¤¥µ¥ë¥¨¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ë¥¨¥ë¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÏÂÀ¤á¤Î¿þÉý¤äÇÉ¼ê¿§¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà»È¤¤¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤ä¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤Ê¥µ¥ë¥¨¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ïº£¤â¸½Ìò¤Ç¤à¤·¤í¥È¥ì¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè542²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ï½ô¹ÔÌµ¾ï¡¢»Ï¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë»þÂåÃÙ¤ì¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¡¢ËË¤ò¥Ó¥ó¥¿¤¹¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¿Éíå¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¤Çµó¤²¤¿¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÃå¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡©
¡¡¸½Âå¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îµð¾¢¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¡×¤Î·æºî¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ï¡¼¥¯¡£
¡¡ÍÌ¾¤¹¤®¤ë¤³¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï90Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥é¥Õ¥·¥â¥ó¥º¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼¤ä¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥É¥Ó¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë°ÎÂç¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤³¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦»È¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¸«¸Â¤é¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡×´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÅê¤²Çä¤ê¾õÂÖ¡£GU¤Ê¤É¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤â2000±ß¤Û¤É¤Î·ã°Â²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¡Ö¤ª¡×¤Î»ú¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÃå¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇö¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â´õ¾¯À¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤È°ã¤¦¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¥µ¥ô¥£¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Çº£¤À¤ËÍ¤êÆñ¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤Ç¤Ï¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤Ï½ô¹ÔÌµ¾ï¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢¡¢¥¢¥Ð¥¯¥í
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Ð¥¯¥í¥ó¥Ó¡¼&¥Õ¥£¥Ã¥Á¡×¡£
¡¡00Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥á¥«¥¸¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥ß¥é¥Î¤äÊ¡²¬¡¢¹á¹Á¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÂ³¡¹¤È¶ÈÂÖÅ¾´¹¤äÊÄÅ¹¤ò¤µ¤»¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥´¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤º2010Ç¯°Ê¹ß½ù¡¹¤Ë¶ÈÀÓ¤Ï°²½¡£²áµî¤Î±É²Ú¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤òðþ¤á¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏZÀ¤Âå¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£²áµî¤È·èÊÌ¤·¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¾¦ºà¤â¹¤¯°·¤¦¥¢¥Ð¥¯¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¬¡¢40Âå°Ê¾å¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÀÎÇã¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥Ð¥¯¥í¤Î¥í¥´¤â¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¯¥í¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¢¥Ð¥¯¥í¥í¥´¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤²áµî¤Î¤â¤Î¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤·¤Æ¤â¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¹Ô¤¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡£¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä
¡¡90Ç¯Âå¥¢¥¸¥¢·Ï»¨²ßÅ¹¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËãÁÇºà¤Ê¤É¤Î¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤æ¤ë¥«¥¸¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ÇÅö»þ¤Î¥µ¥í¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤ê¤È°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¸Ô¾å¤¬¿¼¤¤¥µ¥ë¥¨¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ë¥¨¥ë¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÏÂÀ¤á¤Î¿þÉý¤äÇÉ¼ê¿§¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà»È¤¤¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤ä¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤Ê¥µ¥ë¥¨¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ïº£¤â¸½Ìò¤Ç¤à¤·¤í¥È¥ì¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥é¥¸¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£