宮城県仙台市青葉区のウェスティンホテル仙台で、9月26日まで開催されている夏限定のアフタヌーンティー「KUROMI Afternoon Tea Party」。サンリオの人気キャラクター・クロミのデビュー20周年を記念したこの特別なイベントを、編集部が体験してきました!絶景ビューとクロミ尽くしで目が幸せ!「クロミが優雅なティータイムを楽しむ」をコンセプトに、クロミをイメージしたキュートなスイーツやセイボリーが楽しめる同イベント。会場は仙台駅からほど近いウェスティンホテル仙台の26階に位置するレストラン シンフォニーで、窓際の席から仙台の街並みを一望できます。

ウェスティンホテル仙台 26階のレストラン シンフォニー、窓際の席から仙台市内を一望できるアフタヌーンティーのメニューは、平日と週末で内容が異なり、今回は平日限定の「KUROMI Afternoon Tea Party Weekday」を体験してきました。テーブルに着くと目を奪われるのが、あちこちに散りばめられたクロミ。ランチョンマット、テーブルポップ、コースター……どこを見てもクロミ尽くしで、ファンはもちろん、誰もが心ときめくこと間違いなしです!テーブルの上はクロミ尽くしなかでも注目は、テーブル中央に飾られたパールとレースでドレスアップしたクロミのテーブルポップ。フォトジェニックなこのアイテムは、なんと月ごとにデザインが変わるという嬉しい仕掛けも。毎月違ったクロミに出会えるので、つい何度も通いたくなります。7月のテーブルポップティースタンドのクロミスイーツに可愛いが止まらない今回のアフタヌーンティーは、ティースタンドとセイボリープレートで構成されています。ティースタンドティースタンドの上段には「クロミ マシュマロ」、「ブルーベリーとパッションフルーツのパフェ」、「パイナップルと紫いものタルト」、「ココナッツとフランボワーズのマカロン」が並び、その見た目はまさに“可愛い”のオンパレード!(左)クロミ マシュマロ、(中央)ブルーベリーとパッションフルーツのパフェ、(右)パイナップルと紫いものタルト特にマシュマロは、「食べるのがもったいない…!」と思ってしまうほどの可愛らしさ。ふわふわのマシュマロの下にはザクザク食感のココアクッキーが敷かれていて、食感のギャップが楽しい一品でした。パフェとタルトは、控えめな甘さにほどよい酸味が加わって、最後までさっぱりと楽しめます。マカロンはフランボワーズの華やかな風味が口いっぱいに広がり、上品な余韻を感じられました。ココナッツとフランボワーズのマカロン中段の「マンゴークランチハートバー」は、見た目からは想像できないほどマンゴーの味がしっかり!マンゴークランチハートバージャムのようなとろりとしたクリームと、なめらかなカスタード風クリームが重なり合い、一口食べるごとにジューシーな味わいを感じられました。見た目からは想像できないほど、中はオレンジ色下段には、「全粒粉のチョコレートスコーン」と「バナナと黒ごまのベイクドチーズケーキ」が。スコーンは軽めの食感と控えめな甘さ。クロテッドクリームをつけると、よりリッチな味わいに変化します。(左)バナナと黒ごまのベイクドチーズケーキ、(右)全粒粉のチョコレートスコーンピンク色のクリームが印象的なチーズケーキは、実はバナナ味。黒ごまとバナナの組み合わせが新鮮で、表面にあしらわれたジュレがさっぱりとした後味を演出してくれていました。一口サイズなのに満足感たっぷりなセイボリーセイボリーのプレートには、軽食やさっぱりとした夏らしい味わいのメニューがバランスよく並んでいます。セイボリー「黒毛和牛と赤きゃべつのプチバーガー」は、食事としての満足感もありながら、スイーツの合間にちょうどいいボリュームが魅力。「宮城県産森林どりとパールオニオンのブロシェット」は、鶏肉の旨味がしっかりと感じられるのに脂っこくなく、さっぱりと食べられました。なめらかな口当たりの「紅いもの冷製ポタージュスープ」は、甘いスイーツの合間のアクセントにも◎!(左)宮城県産森林どりとパールオニオンのブロシェット、(中央)紅いもの冷製ポタージュスープ、(右)黒毛和牛と赤きゃべつのプチバーガーさらに、みずみずしい味わいの「すいかとミックスベリー ナタデココのフルーツポンチ」や、酸味が爽やかな「桃のエスプーマ バタフライピーとレモンのジュレ」は、見た目と味の両方で涼しさを感じさせてくれます。仙台名物のずんだ餅が特徴的な「仙台名物ずんだ餅といちごクリームのサンドウィッチ」は、ずんだの優しい甘さといちごクリームが見事にマッチし、新しいおいしさを体験できました。(左)仙台名物ずんだ餅といちごクリームのサンドウィッチ、(中央)桃のエスプーマ バタフライピーとレモンのジュレ、(右)すいかとミックスベリー ナタデココのフルーツポンチフリードリンクやノベルティでヌン活がさらに充実!アフタヌーンティーと一緒に楽しめる16種類のドリンクは、すべてフリードリンク。紅茶やハーブティーなど、豊富なラインナップから選べるうえ、ホットはポットでの提供なので、ゆったりと自分のペースで楽しめます。ホットドリンクは、嬉しいポットサービスで提供「KUROMI Drink」のオプションを選ぶと、クロミの顔型アイスがちょこんと乗った、見た目も可愛いオリジナルドリンクが登場!ミントがほのかに香る微炭酸のジュレドリンクは、混ぜて飲むと乳酸菌飲料のようなまろやかな甘さが広がり、スイーツとの相性も抜群です。クロミアイスはココナッツ味で、程よい甘さがポイント。クロミの微炭酸ドリンクは見た目も可愛く、お口直しにも◎さらに、今回のアフタヌーンティーには、オリジナル缶ミラーのおみやげ付き。クロミのビジュアルがあしらわれたミラーは全3種類で、どの絵柄が当たるかはランダム。可愛いだけでなく、思い出としても記念に残る限定アイテムです。ノベルティのオリジナル缶ミラー。3種類の中からランダムでプレゼントまとめ可愛さに加え、スイーツとセイボリーの味わいやバランス、ボリューム感まで大満足の「KUROMI Afternoon Tea Party」。クロミの世界観に浸りながら、仙台の絶景とともに楽しむ優雅なティータイムは、まさに夏のご褒美にぴったりです!入口付近にはフォトスポットも!クロミファンはもちろん、仙台旅行の思い出づくりや女子会、デートにもおすすめのこのアフタヌーンティー。週末は平日とは異なるメニューなので、リピーターも楽しめる内容です。提供は9月26日まで。気になる方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね!KUROMI Afternoon Tea Party場所:ウェスティンホテル仙台 レストラン シンフォニー(26階)時間:14:00〜17:00のうち120分間(最終入店15:00 ラストオーダー20分前)【Weekday】期間:7月22日(火)〜9月26日(金)の平日および9月23日(火・祝)料金:・大人5,500円(オリジナル缶ミラー付き)・大人7,000円(KUROMI Drink Weekday・オリジナル缶ミラー付き)・子供(7〜12歳) 3,800円(特別メニュー、オリジナル缶ミラー付き)・子供(4〜6歳) 2,800円(特別メニュー、オリジナル缶ミラーなし)【Weekend】期間:7月19日(土)〜9月21日(日)の毎週土曜・日曜日および7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)料金:・大人7,500円(オリジナル缶ミラー付き)・大人9,000円(KUROMI Drink Weekend・オリジナル缶ミラー付き)・子供(7〜12歳) 3,800円(ブッフェ料理のみ、オリジナル缶ミラー付き)・子供(4〜6歳) 2,800円(ブッフェ料理のみ、オリジナル缶ミラーなし)予約:ウェスティンホテル仙台 KUROMI Afternoon Tea Party(c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L657500