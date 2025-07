SKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVEのトーク番組『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜 後11:00)に、7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAとCHIKAがゲスト出演することが決定した。放送日は8月2日。HANAは、SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだオーディションプロジェクト『No No Girls』から誕生したグループ。今回の放送では、デビューから1年目を迎えたMOMOKAとCHIKAが、自身の現在地やこれまでの歩みを語る。

番組では、SKY-HIがHANAと出会う以前からのエピソードや、アーティストとしての成長を見守ってきた過程について語るほか、MOMOKAがオーディション前に「迷子になっていた」と振り返る心情や、CHIKAの憧れのアーティストについても明かされる。デビューから社会現象的な注目を集めるHANA。その“今”に迫る貴重なトークが繰り広げられる。放送はradikoでも聴取可能で、タイムフリー機能によりオンエアから1週間後まで聴くことができる。■放送予定8月2日(土)後11:00〜後11:54 <J-WAVE>8月4日(月)深0:00〜深1:00 ※日曜深夜 <FM802>ナビゲーター:SKY-HIゲスト:MOMOKA、CHIKA(HANA)