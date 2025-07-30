¡ÚTFMÇµÌÚºä¥ï¥ó¥Ç¡¼¡Û±óÆ£¤µ¤¯¤é¡õ¸ÞÉ´¾ëçý±û¡õ±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤¬¡ØTHE TRAD¡ÙÅÐ¾ì¡¡»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¡õ¥®¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ë²Öºé¤«¤¹
¡¡TOKYO FM¤Ç¤Ï30Æü¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÖÇµÌÚºä46¡ØSame numbers¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ÁTOKYO FM 1DAY JACK¡Á¡×¤òÊüÁ÷Ãæ¡£¡ØTHE TRAD¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Ë¤Ë¤Ï¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆÈÀê¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÛTFMÇµÌÚºä¥ï¥ó¥Ç¡¼¤ËÆÈÀêÌ©Ãå
¡¡MC¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬¡¢±óÆ£¤Ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢±óÆ£¤â¡Ö¤½¤ì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊÖÅú¡£¥Ï¥Þ¤¬¡Ö¡Ê°ð³À¡Ë¸ãÏº¤µ¤ó¤ÈCM¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤é¤á¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¤ò°ì½Ö¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â°ã¤¦·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤ËÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÉ´¾ë¤¬ÈøºêË¡ÖOH MY LITTLE GIRL¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÈøºêË¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤Ç¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯ºÇ½é¤ÏÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ö¥¬¥é¥Ê¡×¤òÁª¶Ê¡£¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ê¶Ê¡Ë¡£3¡Á4ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Î·ÈÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤ó¤À¡£±üÅÄ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time one more chance¡×ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥¿¡¼Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£±üÅÄ¤Ï¡ÖÃæ³Ø1Ç¯¤Ë·Ú²»³ÚÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Îñ¤Ç¤¤¤¦¤È7Ç¯ÌÜ¤È¤«¡£¥¢¥³¥®¤¬Â¿¤¤¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡£²È¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀÛ¤¯¡ÄÆÈ³Ø¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶²½Ì¤·¡¢±óÆ£¤â¡Ö½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇµÌÚºä¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¢¥³¥®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÇµÌÚºä46¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢17¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ØONE MORNING¡Ù¤«¤é¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¤Þ¤Ç¤Î9ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÀê¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ËÜÉ±Æà¡¢¾®ÀîºÌ¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¡¢¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢µÝÌÚÆà±÷¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢°Å¹æ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¡ØBlue Ocean¡Ù¤«¤é¡ØÃý¤ë¥º¡Ù¤Þ¤Ç6¤Ä¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ô»ú¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂ¤·¹ç¤ï¤»¤¿Àµ²ò¤Î¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËÆþÎÏ¡¦±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ØSame numbers¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÃêÁª¤Ç3¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÊüÁ÷³µÍ×¡Û
¡ÖÇµÌÚºä46¡ØSame numbers¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ÁTOKYO FM 1DAY JACK¡Á¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë6:00¡Á23:55
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ËÜÉ±Æà¡¢¾®ÀîºÌ¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¡¢¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢µÝÌÚÆà±÷
¡ØONE MORNING¡Ù¡¡¡Ê6:00¡Á9:00/¥æ¡¼¥¸¡¢µÈÅÄÌÀÀ¤¡Ë¢¨¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¡¡
¡ØBlue Ocean¡Ù¡¡¡Ê9:00¡Á11:00/½»µÈÈþµª¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê11:00¡Á11:30/ºäËÜÈþ±«¡Ë¢¨½Ð±é
¡ØALL-TIME BEST¡Ù¡¡¡Ê11:30¡Á13:00/LOVE¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡¡¡Ê13:00¡Á14:55/»³ºêÎçÆà¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡ØTHE TRAD¡Ù¡¡¡Ê15:00¡Á16:50/¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡ØSkyrocket Company¡Ù¡¡¡Ê17:00¡Á20:00/¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢ÉÍºêÈþÊÝ¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡Ø¿åÍËÃý¤ë¥º ¥½¥×¥é¥ÎC¡Ù¡¡¡Ê20:00¡Á20:55¡¿¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡¡¡Ê22:00¡Á23:55/¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡ÚÆÈÀê¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÛTFMÇµÌÚºä¥ï¥ó¥Ç¡¼¤ËÆÈÀêÌ©Ãå
¡¡MC¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬¡¢±óÆ£¤Ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢±óÆ£¤â¡Ö¤½¤ì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊÖÅú¡£¥Ï¥Þ¤¬¡Ö¡Ê°ð³À¡Ë¸ãÏº¤µ¤ó¤ÈCM¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤é¤á¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¤ò°ì½Ö¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÉ´¾ë¤¬ÈøºêË¡ÖOH MY LITTLE GIRL¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÈøºêË¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤Ç¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯ºÇ½é¤ÏÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ö¥¬¥é¥Ê¡×¤òÁª¶Ê¡£¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ê¶Ê¡Ë¡£3¡Á4ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Î·ÈÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤ó¤À¡£±üÅÄ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time one more chance¡×ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥¿¡¼Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£±üÅÄ¤Ï¡ÖÃæ³Ø1Ç¯¤Ë·Ú²»³ÚÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Îñ¤Ç¤¤¤¦¤È7Ç¯ÌÜ¤È¤«¡£¥¢¥³¥®¤¬Â¿¤¤¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡£²È¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀÛ¤¯¡ÄÆÈ³Ø¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶²½Ì¤·¡¢±óÆ£¤â¡Ö½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇµÌÚºä¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¢¥³¥®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÇµÌÚºä46¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢17¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ØONE MORNING¡Ù¤«¤é¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¤Þ¤Ç¤Î9ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÀê¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ËÜÉ±Æà¡¢¾®ÀîºÌ¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¡¢¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢µÝÌÚÆà±÷¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢°Å¹æ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¡ØBlue Ocean¡Ù¤«¤é¡ØÃý¤ë¥º¡Ù¤Þ¤Ç6¤Ä¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ô»ú¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂ¤·¹ç¤ï¤»¤¿Àµ²ò¤Î¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËÆþÎÏ¡¦±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ØSame numbers¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÃêÁª¤Ç3¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÊüÁ÷³µÍ×¡Û
¡ÖÇµÌÚºä46¡ØSame numbers¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ÁTOKYO FM 1DAY JACK¡Á¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë6:00¡Á23:55
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ËÜÉ±Æà¡¢¾®ÀîºÌ¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¡¢¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢µÝÌÚÆà±÷
¡ØONE MORNING¡Ù¡¡¡Ê6:00¡Á9:00/¥æ¡¼¥¸¡¢µÈÅÄÌÀÀ¤¡Ë¢¨¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¡¡
¡ØBlue Ocean¡Ù¡¡¡Ê9:00¡Á11:00/½»µÈÈþµª¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê11:00¡Á11:30/ºäËÜÈþ±«¡Ë¢¨½Ð±é
¡ØALL-TIME BEST¡Ù¡¡¡Ê11:30¡Á13:00/LOVE¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡¡¡Ê13:00¡Á14:55/»³ºêÎçÆà¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡ØTHE TRAD¡Ù¡¡¡Ê15:00¡Á16:50/¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¡Ë¢¨À¸½Ð±é¡¡
¡ØSkyrocket Company¡Ù¡¡¡Ê17:00¡Á20:00/¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢ÉÍºêÈþÊÝ¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡Ø¿åÍËÃý¤ë¥º ¥½¥×¥é¥ÎC¡Ù¡¡¡Ê20:00¡Á20:55¡¿¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡Ë¢¨À¸½Ð±é
¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡¡¡Ê22:00¡Á23:55/¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ë¢¨À¸½Ð±é