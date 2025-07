TOKYO FMでは30日に、スペシャル企画「乃木坂46『Same numbers』スペシャル!〜TOKYO FM 1DAY JACK〜」を放送中。『THE TRAD』(後3:00)には、遠藤さくら、五百城茉央、奥田いろはが登場した。MCのハマ・オカモトが、遠藤に「イベントに来ていただいたことがあるので。まったく動かない齋藤飛鳥さんをどう動かすかっていうので、本当に助けていただいて」と向けると、遠藤も「それぶりですね(笑)」とうれしそうに返答。ハマが「(稲垣)吾郎さんとCMで共演されている?」と続けると、遠藤は「初めてお会いして、ご一緒しまして。きらめきが違いましたね。私たちが踊っているダンスを一瞬で覚えて、踊ってくださって。本当にスマートな方でした」と声を弾ませた。

ツアーの話題では、奥田が「一人ひとり見せ場があって。どこに来ていただいても違う形でお届けできていますし、どこに来ても楽しいんじゃないかな」と熱弁。それぞれの選曲を披露するコーナーでは、五百城が尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」をセレクトした。「この曲で弾き語りをしてくださっている動画を見るのが好きで。それがきっかけでこの曲を知って、尾崎豊というすごい人がいたんだということを知り、そこからハマって、たくさん自分でも練習していたので、思い出の曲ですね。これをたどたどしく最初は弾いていて、徐々に弾けるようになって…」と明かした。遠藤は、スキマスイッチ「ガラナ」を選曲。「物心がついた時に初めて歌った(曲)。3〜4歳ぐらいの時にエアギターしながら歌っている動画が、両親の携帯に入っているくらい、私が初めて音楽というものに触れたきっかけのアーティストさんでした。両親が車の中で、いろんなアーティストさんの曲を流してくれていたので」となつかしんだ。奥田のセレクトは、山崎まさよし「One more time one more chance」弾き語りバージョンで「イントロから引き込まれて、知ってからずっとリピートしている楽曲です」とアピールしていた。それぞれのギター歴についてもトーク。奥田は「中学1年に軽音楽部に入って、暦でいうと7年目とか。アコギが多い。リビングに置いてあって、気が向いた時に触ったりしています」とにっこり。五百城は「中学2年生の時に学校の授業がきっかけで。家にギターがあったので、そこから拙く…独学ですね」と恐縮し、遠藤も「初めて触ったのが乃木坂の活動を始めてからで。そこからエレキギターになりまして、ちょくちょく頑張って、またアコギに戻ってきました」と明かしていた。すでに配信がスタートしている乃木坂46の39thシングル「Same numbers」のCDリリース当日を記念して、17人のメンバーがそれぞれ『ONE MORNING』から『SCHOOL OF LOCK!』までの9番組に出演する。ORICON NEWSでは、独占取材を通して様子を届けていく。乃木坂46から、五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、遠藤さくら、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、賀喜遥香、金川紗耶、川崎桜(※崎=たつさき)、瀬戸口心月、田村真佑、筒井あやめ、長嶋凛桜、松尾美佑、弓木奈於が登場。当日は、暗号仕立てのリスナー参加型プレゼント企画も実施。『Blue Ocean』から『喋るズ』まで6つの生ワイド番組で、出演メンバーが“ナンバー”をひとつずつ発表していく。それぞれの数字をすべて足し合わせた正解のキーナンバーを特設サイトに入力・応募すると、出演メンバー全員のサイン入り『Same numbers』ポスターが抽選で3人に当たる。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。【放送概要】「乃木坂46『Same numbers』スペシャル!〜TOKYO FM 1DAY JACK〜」放送日時:7月30日(水)6:00〜23:55出演メンバー五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、遠藤さくら、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、賀喜遥香、金川紗耶、川崎桜(※崎=たつさき)、瀬戸口心月、田村真佑、筒井あやめ、長嶋凛桜、松尾美佑、弓木奈於『ONE MORNING』 (6:00〜9:00/ユージ、吉田明世)※コメント出演『Blue Ocean』 (9:00〜11:00/住吉美紀)※生出演『ディア・フレンズ』(11:00〜11:30/坂本美雨)※出演『ALL-TIME BEST』 (11:30〜13:00/LOVE)※生出演『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』 (13:00〜14:55/山崎怜奈)※生出演『THE TRAD』 (15:00〜16:50/ハマ・オカモト、中川絵美里)※生出演『Skyrocket Company』 (17:00〜20:00/マンボウやしろ、浜崎美保)※生出演『水曜喋るズ ソプラノC』 (20:00〜20:55/見取り図リリー、ニューヨーク嶋佐)※生出演『SCHOOL OF LOCK!』 (22:00〜23:55/こもり校長、アンジー教頭)※生出演