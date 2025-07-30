¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½é²óÊüÁ÷¤Ï9.29¤Ë·èÄê¡ª¡¡ÀîÅç¾®Ä»»£±Æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯¸å´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬9·î29Æü¤Ë·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õ¾¯½÷´ü¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ÃÏÈþÀ²¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÁö¤ë¹âÀÐ¤ÈÈ¬±ÀÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î¾Ð´é¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£»£±Æ¤·¤¿ÀîÅç¤Ï¡Öº£²ó¡¢2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡¢¾¾¹¾¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾¾ë¡Ê±§²ì¶¶¡Ë¡¢¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡¢¼µÆ»¸Ð¡¢¾ë»³°ð²Ù¿À¼Ò¡¢·î¾È»û¡¢¡¢¡¢¡£üâÀÐ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥È¥¤µ¤ó¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤½¤ì¤é¤ò¤á¤°¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÆó¿Í¤Î°¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½é¡¹¤·¤¤´Ø·¸¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤Îå«¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ç°¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À¾ß·ÏÂ¼ù¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Õ¤È¸½¤ì¤ë¡¢É×ÉØ¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Á´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÍÞÀ©¤ò¸ú¤«¤»¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹½À®¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î29Æü¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õ¾¯½÷´ü¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ÃÏÈþÀ²¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À¾ß·ÏÂ¼ù¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Õ¤È¸½¤ì¤ë¡¢É×ÉØ¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Á´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÍÞÀ©¤ò¸ú¤«¤»¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹½À®¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î29Æü¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡£