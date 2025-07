年齢を重ねても健康でいるためには、どうすればいいのか。『医師のぼくが50年かけてたどりついた 長生きかまた体操』(アスコム)を書いた医師の鎌田實さんは「健康のために好きなものを我慢する必要はない。日常生活の中に少し工夫を取り入れるだけで、健康寿命は延ばせる。スーパーの買い物やトイレなどでもできる、おすすめの運動法がある」という――。(第2回)

撮影=プレジデントオンライン編集部 鎌田實さん - 撮影=プレジデントオンライン編集部

■「がんばらない」が人生のモットー

ぼくは現在77歳。年齢を重ねてもヨボヨボになるどころか、ますます元気になっています。医師や作家として活動しながら、日々バーベルをかついでトレーニング。77歳の誕生日には、77kgのバーベル上げに成功しました。

本人提供 “年齢と同じ重さ”のバーベルをひょいっと持ち上げる鎌田實さん(77) - 本人提供

いま目指しているのは、自分の年齢と同じ重さのバーベルを持ち上げる「エージリフター」です。ゴルフの世界では、1ラウンド(18ホール)を自身の年齢以下の打数でホールアウトすることを「エージシュート」、達成したプレーヤーのことを「エージシューター」と呼んでいます。これを参考にして、エージリフターというオリジナルの言葉をつくりだしました。80歳になったら80kgのバーベルを持ち上げるのが目標で、このままいけば達成できるのではないかと考えています。

元気の秘訣は、食事と運動。ぼくは50年にわたり、健康で長生きするための習慣を発信し続けてきました。しかしながら、食事も運動も何か特別なことをしているわけではありません。今まで「食べたいものを我慢しよう」と言ったことは一度もなく、ぼく自身も大好きなラーメンや焼肉をよく食べています。

「がんばらない」がぼくの人生のモットー。90歳を超えても元気でスタスタ歩ける人生に近づくには、ちょっとしたコツがあるのです。

■カギは「きん・こつ・けつ・のう・ちょう」

元気で長生きするためのカギとなるのが「きん・こつ・けつ・のう・ちょう」です。パッと見たり聞いたりしただけでは、呪文のようだと思うかもしれませんね。これは筋肉、骨、血管、脳、腸のことを指し、ぼくが提唱する長生き健康術の基本です。この5つが欠けるとどうなるのか、簡単に説明しましょう。

・筋肉:筋肉が衰えると、心身の働きが弱くなるフレイル(虚弱)の原因になる

・骨:骨が弱ると、骨粗しょう症や骨折のリスクが高くなる

・血管:血管が硬くなると、動脈硬化を招く

・脳:血流が悪くなると認知機能を低下させる

・腸:腸が乱れると不調や病気の原因になる

何歳になっても元気な体をつくるには「きん・こつ・けつ・のう・ちょう」を強くすることが大切なのだと、お分かりいただけたのではないでしょうか。

特に長生きの要となるのが「腸」の健康です。腸は免疫細胞の7割が集中する重要な器官。さらに近年は、脳と腸は密接に連携していることが明らかになってきました(福土審「脳腸相関」日本神経回路学会誌)。これを「脳腸相関」といい、ストレスでお腹が痛くなったり、腸の調子が悪いと精神的に不安定になったりする原因となります。腸が第二の脳と呼ばれるのは、このためです。

■免疫力もあがり、病気になりにくくなる

腸内が乱れると脳は健康を損ないます。しかし腸内が整っていれば脳は健康な状態を保つことができ、認知症をはじめとする脳の病気の予防が可能になります。また幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの90%以上は腸でつくられているため、腸内環境が良くなると免疫力がアップ。ストレスに対する耐性も強くなり、病気にもなりにくくなります(「Gut-Brain Nexus: Deciphering the Role of Gut-Derived Neurotransmitters Serotonin and GABA in Neurological and Mental Health」)。

腸を健康に保つことは、心と体の健康にも大きく影響するということです。フレイル予防のためにも、筋肉の材料となるたんぱく質をしっかりとるのは必須。ほかに食物繊維を摂取したり、野菜ジュースを飲んだり、発酵食品を食べて腸内環境を整えましょう。

先述したように、ぼくはラーメンや焼肉をよく食べます。高齢者こそ、そうした油っこいものを週1〜2回食べるべきだ、というのがぼくの考えです。やはり毎日食べるのは問題ですが、時々であれば高齢者にとってご褒美となり、活力につながります。

とはいえ、いつでも好きな時に食べていいのかというと、答えはNOです。食べるタイミングは朝か昼。なぜなら1日の活動を始める朝、あるいは活動量が増える昼に食べるとエネルギー源になるうえ、日常生活の動きで筋肉に変わりやすくなるからです。時間栄養学の面から見ても、脂肪を増やす性質のある時計遺伝子「BMAL1」は夜に活発化するため、朝や昼に食べたほうが太りません。

■“ちょっとの工夫”で健康寿命が延びる

ぼくも朝重視の食生活を実践しています。朝食と昼食、夕飯の割合は、4:4:2が理想的。実際に、昼食でトンカツや焼肉を食べた日の夜は白米を抜き、魚と納豆、野菜サラダだけの軽めの食事にして調整しています。

でも、90歳までピンピン元気に過ごしたいなら、食事だけでは不十分。もうひとつ大切なのが運動です。食事と運動は両輪。この2つがそろって、ぼくの推奨する長生き健康術が完成します。健康寿命を延ばすためにも、おいしいものを食べたら運動する習慣を身につけましょう。

難しく考えなくて大丈夫。散歩や家事、買い物といった普段当たり前にしていることに、ちょっと工夫を加えるだけで健康寿命が延びます。たとえばスーパーに行った時は入り口から離れた場所に車を停める、駅ではエスカレーターやエレベーターではなく階段を使うなど、毎日の習慣にプラスαのひと工夫をすることから始めてみてください。

撮影=プレジデントオンライン編集部 医師の鎌田實さん - 撮影=プレジデントオンライン編集部

スーパーの店内をくまなく見て回り、2周目でほしいものをカゴに入れるのも良い運動になります。あらかじめ買い物の予算を決めておけば「あといくら使えるかな?」と暗算するため、脳トレにもなり一石二鳥です。

■トイレ後は“そのままの体勢でスクワット”

歩く時には、歩幅を10cm広くする「幅広歩行」を取り入れるといいですよ。歩幅の広さは認知症リスクに影響します。歩幅が狭い人は広い人に比べて認知機能低下のリスクが3倍以上になり、歩幅が狭い状態のまま年齢を重ねると認知症発症のリスクが2倍以上になることがわかっています(国立環境研究所 谷口優主任研究員「歩幅広げて認知症を予防 狭いと高まる発症リスク」時事メディカル)。30秒ほど幅広歩行をするだけでも、効果が変わってきますよ。

特に何かをしながらできる「ながら運動」は、ずぼらな人にもピッタリ。歯を磨きながらつま先立ちをしたり、テレビを見ながら腹式呼吸をしたりと、自宅でできる「ながら運動」はたくさんあります。

特におすすめなのが、トイレスクワットです。トイレを済ませたら、そのまま2回ほどスクワットしましょう。お尻を突き出すイメージで、8秒かけてゆっくりと沈み込み、2秒かけて立ち上がればOK。トイレに行く時の習慣にすれば、1日に8〜12回スクワットできます。

撮影=プレジデントオンライン編集部 「トイレスクワット」を披露してくれた鎌田實さん - 撮影=プレジデントオンライン編集部

スクワットは効率よく強い足腰を鍛えるのに最適で、ぼくも長年実践し続けている運動です。人間の体で一番大きい太ももの筋肉を鍛えることで、若返りホルモンのマイオカインを安定的に分泌。血圧や血糖値が低下し、認知症や大腸がんのリスクも減るので、毎日の習慣にしてみてください(「Review of the health-promoting effects of exercise and the involvement of myokines」)。

■おいしいものをしっかり食べて、運動する

講演で健康寿命を延ばすための食事術について話しているときに、閉経を迎えた50代の女性と会話する機会がありました。この女性は「卵を食べると血中コレステロールが上がるから控えるように」と医者から言われ、卵の摂取をずっと我慢していたそうです。

鎌田實『医師のぼくが50年かけてたどりついた 長生きかまた体操』(アスコム)

当時「卵は1日1個まで」が常識。特に女性は閉経するとコレステロール値が10〜15%も上がってしまうため、卵を控えるよう指導するのが一般的な状況でした。

ですが、ぼくはたんぱく質重視の食事術を提唱しており、卵はその大きな武器になると考えていました。さまざまな研究により、卵を食べても血中コレステロール値には影響がないということが明らかになっていたため、ぼくは女性に卵の摂取をすすめたのです(「Eggs May Not Be Bad for Your Heart After All」)。女性は「本当に食べていいんですか」と驚いていたけれど、病気で治療中でないのなら卵を食べても何ら問題ないのです。

ラーメンの味付け卵を死ぬまで我慢しなくても、トッピングして食べても大丈夫。大事なのは我慢することではなく、おいしいものをしっかり食べ、運動することです。

■好きなものを我慢する人生なんてつまらない

ぼくが提唱している長生き健康術は、楽しみながら取り組むのが大前提。これまでずっと「おいしいものを食べたもん勝ち」と伝えてきました。その中でちょっと工夫を加えれば、健康をあきらめる必要はなくなります。

健康のために好きなものをすべて我慢する人生なんてつまらないですよね。楽しみを見つけること、満足感を得ることも健康の重要な要素です。まだまだ続く人生。おいしいものを食べ、運動して、心身ともに健康で豊かな人生を目指しましょう。

鎌田 實(かまた・みのる)

医師・作家

1948年、東京都生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業後、諏訪中央病院に赴任。「地域包括ケア」の先駆けをつくり、長野県を長寿で医療費の安い地域へと導く(現在、諏訪中央病院名誉院長)。現在は全国各地から招かれて「健康づくり」を行う。2021年、ニューズウィーク日本版「世界に貢献する日本人30人」に選出。2022年、武見記念賞受賞。ベストセラー『がんばらない』(集英社文庫)ほか書多数。チェルノブイリ、イラク、ウクライナへの国際医療支援、全国被災地支援にも力を注ぐ。現在、日本チェルノブイリ連帯基金顧問、JIM-NET顧問、一般社団法人 地域包括ケア研究所所長、公益財団法人 風に立つライオン基金評議員ほか。

(医師・作家 鎌田 實 聞き手・構成=山本 ヨウコ)