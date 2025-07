サムスンのフラッグシップ機をベースとした次期ミドルレンジ機「Galaxy S25 FE」について、これまでさまざまな噂が伝えられてきました。今回、新たにカラーバリエーションやRAM容量、ストレージに関するリーク情報が報じられています。

著名リーカーのArsène Lupin氏によると、Galaxy S25 FEは8GBのRAMと128GB/256GBのストレージを搭載する予定です。この仕様は現行のGalaxy S24 FEとほぼ変わらず、多くのユーザーには十分ですが、AI機能の進化スピードを考えるとやや不安も残ります。

また、カラーバリエーションはネイビー、アイスブルー、ジェットブラック、ホワイトの4色展開とされています。

これまでのリーク情報を総合すると、Galaxy S25 FEの主な予想スペックは次の通りです。

ディスプレイ:6.7インチ 120Hz(可変リフレッシュレート)対応。ベゼルがさらに薄くなり、最大2600ニトの高輝度に対応。 カメラ:フロントカメラが10MPから12MPにアップグレード。背面カメラはS24 FEと同じメイン50MP、超広角12MP、3倍望遠8MPで、大きな変更はなし。 バッテリー容量と充電速度:S24 FEの4700mAhから4900mAhに増量。有線充電は25Wから45Wに強化され、より高速充電が可能に。 プロセッサー:サムスン製「Exynos 2400」チップ採用予定。より高性能なMediaTek Dimensity 9400を採用する可能性もあり。 本体サイズ:厚さ7.4mm・重さ190g。前モデル(8.0mm、213g)よりも薄く軽量化。

大幅な内部仕様の強化はないものの、本体の薄型軽量化、ディスプレイの高輝度化、バッテリー持ちの改善などにより、使いやすいスマートフォンになると期待されています。

Source: Arsène Lupin(X)

via: Android Authorit

