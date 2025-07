HANAのMOMOKA＆CHIKAが、SKY-HIのラジオ番組にゲスト出演！MOMOKAはデビュー前の自身の迷走を赤裸々トーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■HANAの成長を見守ってきたSKY-HIが、彼女たちのデビュー前からの歩みや、これまでの関わりの中で生まれたエピソードをトーク

SKY-HIがナビゲーターを務める、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』の8月2日の放送に、HANAからメンバーのMOMOKAとCHIKAがゲストで登場する。

SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls(ノーノーガールズ)』から誕生した7人組、HANA。

彼女たちの成長を見守ってきたSKY-HIが、HANAのデビュー前からの歩みや、これまでの関わりの中で生まれたエピソードをたっぷりと語る。

SKY-HIがHANAに期待する今後の活躍とは? MOMOKA&CHIKA は、どんなアーティストに憧れてきたのか? そしてMOMOKAは「迷子になった」というオーディションを受ける前の期間についても赤裸々に語る。また、デビュー1年目にして社会現象となっている自分たちの姿をどう捉えているのか? MOMOKA&CHIKAの“今”が詰まったトークは必聴だ。

放送はradikoアプリでも聴くことが可能。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能となる。

番組情報

J-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』

08/02(土)23:00~23:54

※FM802では08/03(日)24:00~25:00に放送

ナビゲーター:SKY-HI

ゲスト:MOMOKA、CHIKA(HANA)

リリース情報

2025.07.16 ON SALE

HANA

SINGLE「Blue Jeans」

『DIVE TO THE NEW WORLD』radikoで聴く ※オンエア開始から1週間聴取可能

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250802230000

『DIVE TO THE NEW WORLD』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo/