【7月30日のインハイ男子結果】昨年大会上位校が順調に勝ち進む

令和7年度全国高等学校総合体育大会 (インターハイ)バレーボール競技の男子大会が、島根県松江市にて7月29日に開幕し、30日に決勝トーナメントの第1回戦と2回戦が行われた。

第1シードの昨年大会優勝の駿台学園(東京)は29日の予選ラウンドが免除だったため、この大会2日目の第2回戦が初試合に。京都の強豪である東山高校との対戦で、セットを取られることなくストレートで勝利した。

一方、29日の予選ラウンドで東山(京都)に敗戦したが敗者復活戦に勝利し決勝トーナメントに勝ち上がった昨年大会準優勝の東福岡(福岡)は第2回戦で山形中央(山形)をストレートで下し、3回戦へと駒を進めた。

そして昨年大会の3位だった鎮西(熊本)も予選ラウンドから順調に勝ち進み、決勝トーナメント2回戦では東洋(東京)相手にストレートで勝利している。

▼大会2日目・7月30日のインハイ男子結果

【第1回戦】

雄物川(秋田) 0-2 東山(京都)★

★近江(滋賀) 2-0 鳥取中央育英(鳥取)

★浜松修学舎(静岡) 2-0 関根学園(新潟)

松本国際(長野) 1-2 東洋(東京)★

土浦日大(茨城) 0-2 山形中央(山形)★

【第2回戦】

★駿台学園(東京) 2-0 東山(京都)

★高岡第一(富山) 2-0 埼玉栄(埼玉)

大分南(大分) 0-2 川内商工(鹿児島)★

★清風(大阪) 2-0 高川学園(山口)

安来(島根) 0-2 近江(滋賀)★

★郡山北工(福島) 2-1 足利大附(栃木)

佐賀学園(佐賀) 0-2 日本航空(山梨)★

浜松修学舎(静岡) 1-2 市立尼崎(兵庫)★

★鎮西(熊本) 2-0 東洋(東京)

都城工(宮崎) 1-2 県岐阜商(岐阜)★

福井工大福井(福井) 1-2 東北(宮城)★

★大村工(長崎) 2-1 慶應義塾(神奈川)

★東海大札幌(北海道) 2-1 美里工(沖縄)

高知商(高知) 0-2 星城(愛知)★

高松工芸(香川) 0-2 崇徳(広島)★

山形中央(山形) 0-2 東福岡(福岡)★



▼大会3日目・7月31日 決勝トーナメント3回戦組み合わせ

駿台学園(東京) vs 高岡第一(富山)

川内商工(鹿児島) vs 清風(大阪)

近江(滋賀) vs 郡山北工(福島)

日本航空(山梨) vs 市立尼崎(兵庫)

鎮西(熊本) vs 県岐阜商(岐阜)

東北(宮城) vs 大村工(長崎)

東海大札幌(北海道) vs 星城(愛知)

崇徳(広島) vs 東福岡(福岡)



▼大会3日目・7月31日 準々決勝組み合わせ

駿台学園(東京)-高岡第一(富山)の勝者 vs 川内商工(鹿児島)-清風(大阪)の勝者

近江(滋賀)-郡山北工(福島)の勝者 vs 日本航空(山梨)-市立尼崎(兵庫)の勝者

鎮西(熊本)-県岐阜商(岐阜)の勝者 vs 東北(宮城)-大村工(長崎)の勝者

東海大札幌(北海道)-星城(愛知)の勝者 vs 崇徳(広島)-東福岡(福岡)の勝者