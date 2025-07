オアシスのリアム・ギャラガーのドキュメンタリー映画『リアム・ギャラガー in ロックフィールド オアシス復活の序章』が、10月17日より全国順次公開されることが決定。ポスタービジュアルが解禁された。1991年、ソングライターの兄ノエルとボーカルの弟リアムのギャラガー兄弟を中心に結成され、90年代を代表するブリットポップ・バンドとして一世を風靡したオアシス。しかし、兄弟仲の悪さから2009年にノエルが脱退し、バンドは事実上の解散状態に。再結成は「ありえない」とさえ言われていた。

そんな中、2024年8月に正式な再結成が発表され、翌2025年夏のアイルランドツアーも決定。往年のファンは歓喜に沸いた。日本でも、10月25日・26日に東京ドーム公演が決定し、オアシス復活フィーバーが広がるなか、2022年に制作されたドキュメンタリーが日本初公開される。本作は、リアム・ギャラガーが息子たちとともに、最新アルバムのレコーディングのためウェールズのロックフィールド・スタジオを訪れる様子を追ったオフィシャル・ドキュメンタリー。新曲3曲に加え、ソロ時代の代表曲「Once」「The River」、オアシスの名曲「Supersonic」「D’You Know What I Mean?」など、計7曲のパフォーマンスをリアム本人が披露する。さらに、兄ノエルとの確執、バンドや音楽、これまでのキャリアについて赤裸々に語るインタビューも収録。ロックフィールド・スタジオで「ボヘミアン・ラプソディ」をレコーディングしたQUEENのフレディ・マーキュリーの思い出や、ロッド・スチュワートにまつわるジョーク、ミュージック・ビデオに出演したマンチェスター・ユナイテッド元選手エリック・カントナとの裏話なども明かされる。息子たちとのリラックスした会話からは、リアムの現在の素顔と過去の軌跡が垣間見える。まさに、再結成に至るまでの“序章”とも言える1本だ。映画『リアム・ギャラガー in ロックフィールド オアシス復活の序章』は、10月17日より全国順次公開。