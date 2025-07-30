¡Öº£Æü¹¥¤¡×Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¥¿¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä ¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤·¤¬¥¯¡¼¥ë¡ÚTGC teen 2025 Summer¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/30¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤¬7·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC teen 2025 Summer¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×Èþ½÷¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÊâ¤»Ï¤á¤¿Â¼Ã«¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡ÖTGC teen¡×¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖRadiance¡×¡Êµ±¤¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´õ¶õ¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ª¤µ¤¤é¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢°ìÀ¸Í§»Ò¤é¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£CANDY TUNE¡¢GENIC¡¢¤·¤Ê¤³¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£MC¤Ï¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×Èþ½÷¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¢¡Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¥¿¥¤¥ÈT¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÊâ¤»Ï¤á¤¿Â¼Ã«¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC teen 2025 Summer¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖRadiance¡×
¡ÖTGC teen¡×¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖRadiance¡×¡Êµ±¤¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´õ¶õ¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ª¤µ¤¤é¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢°ìÀ¸Í§»Ò¤é¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£CANDY TUNE¡¢GENIC¡¢¤·¤Ê¤³¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£MC¤Ï¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û