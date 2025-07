(MCU)最新作『ファンタスティック4:ファーストステップ』が大ヒット公開中だ。これまでのMCUとは別のレトロフューチャーな世界を描く、懐かしくて新しいヒーローチームの“ファースト・ステップ”。独自のユニバースを描く物語なので、予習・復習が一切不要の気軽なヒーロー映画として早速評判を集めている。世界中で大ヒットしており、オープニング興収は2億1,800万ドルを叩き出した。

誰もが楽しめるエントリー作品となっているが、まだ鑑賞すべきか迷っている……という方もいることだろう。そこでTHE RIVERでは、封切り直前に開催された公開記念イベント試写会に参加した読者の皆さんにアンケートを実施。映画を観終えたばかりの興奮冷めやらぬ皆さんから寄せられた、MCUの新時代を実感させる熱を帯びた声をご紹介しよう。すでに鑑賞済みというファンにとっても、みんなの感想にきっと共感できるはず。また違った目線からリピート鑑賞するのも楽しい。

さらに本作は、2026年にやってくるMCUのお祭り超大作『/ドゥームズデイ』にも連なる重要作。劇場で観なくては勿体無いかも?それでは、読者の皆さんからのリアルな声をどうぞ。

観ているだけでウットリ……レトロフューチャーな世界観にハマる © 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

本作の特色といえば、なんといっても唯一無二の世界観だ。1960年代のレトロフューチャーなデザインを再現した美術には、観ているだけでウットリ。そこに宇宙から巨大なヴィランが襲来するという、他では観たことのない刺激的な映像世界に飛び込むことができる。

「さいっこうにワクワクと興奮が止まらない、見応えありまくりの作品でした!!鑑賞後、映画の中の街の人たちみたいに、『ありがとうファンタスティック4』って言いたくなる!ぐらい世界の人々に寄り添ってくれる、今までのヒーロー作品の中でもダントツにチーム力抜群な4人で、尊敬できつつ、なんだか親近感が湧いて、心温まるチームだなと思いました!作品全体のレトロでノスタルジックな感じがこれまたたまらず、作品により入り込むためにも絶対にIMAXで観るのがベストです!!」(stormizさん 女性)

「物語の始まりから一瞬で惹きつけられ、レトロ感と未来感の混ざった世界、見事なアクションを観ているだけで終始ワクワクが止まりませんでした。戦闘中も日常のシーンでも4人の能力が活かされていて面白く、地球全体、宇宙規模の物語に驚いたのと、ヒーローチーム、そして家族の物語が描かれていてとても良かったです。」(hinaさん 女性)

「昨今のヴィンテージブームから、今回の映画では特に1960年代の時代背景である家具、小物、ファッション、デザイン、カラーリングなど。最初から最後までファッション誌を見ているかのようでした。とにかく見ていてワクワク。いつのまにか世界観に入って前のめりで見てました。」(maroさん 女性)

「独特の世界観の作り込み、素晴らしいキャスティング、迫力の映像、音楽、これまでマーベル作品に触れてこなかった人でも楽しめる素晴らしい作品。また、往年のファンとしてはさらに今後が楽しみになる作品でした。」(Piropepanさん 男性)

「宇宙航海でのチェイスのシーンのテンポ感や、ギャラクタスが動き出す轟音等、全編通して音楽がめちゃくちゃいい。コズミックなシーンのクオリティがかなり高い。リアルな深海を眺める時と同じぐらい結構ちゃんとゾクッとする。」(森本さん 男性)

「今作はヴィランもすごくいい味を出してて、ギャラクタスの迫力はもちろんのこと、シルバーサーファーがめちゃくちゃいいキャラクターでした…!!また全体的にアクション満載でかっこよかったのと、ヒューマンドラマのような展開がしっかりあってとても感動しました。また展開とは別に、世界観のデザインがほんとにレトロで可愛かったです…行ってみたくなりました…!」(エミさん 男性)

「アクションシーンも大迫力で空いた口が塞がらないという体験を初めてしました笑。街のみんなに感謝される4人を見て自分のことのように嬉しい気持ちになりました。」(しほいっぷさん 女性)

「60’sのポップな世界観にそのまま入り込んだかのような舞台に、ファンタスティックフォーが活躍する姿を体験することができてよかったです!アニメーションやインテリアなど美術の作り込みが素晴らしくてそれだけでも存分に楽しめます。」(あんこさん 女性)

守るべきは、世界か、家族か? 絆を武器に戦う姿に感動 © 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

ファンタスティック4はメンバーそれぞれにスーパーパワーが備わっているが、最大の武器は“家族の絆”。劇中では、リーダーのリード・リチャーズと妻スー・ストームの間に待望の初子が誕生し、子と世界を守るために戦う家族の物語がエモーショナルに描かれる。世界を守るヒーローとして、そして愛する者を守る家族として……映画を観れば、誰もがこの4人を心から応援したくなるはずだ。

「『サンダーボルツ*』と違うテイストの家族ドラマ、今までの『ファンタスティック・フォー』映画と違った描写が多く、キャラクターの扱い方が最高。是非見てください」(ボクさん 男性)

「家族の定義や範囲をさまざまに提示しながら、数のために個を犠牲にすることなく、みんなを救うために悩み尽くす彼らはまさに善なるヒーロー。そんな彼らが水と油とも言える『サンダーボルツ*』のメンバーたちと共闘するのか、しないのか?次回作への期待は高まるばかり!」(3029thさん)

「家族愛溢れる感動のヒーロー・ストーリー︎感動して涙でました~。ペドロパスカルの伸びは必見だし、ヴァネッサカービーの名演技、見応えあります。映画初登場のハービーも可愛くて注目必須です。昔からのファンが喜ぶような仕掛けがあるし、マーベル初見でも問題なく楽しめる、本当にファンタスティックな映画です。」(ちゅんさん 女性)

「気が付いたら映画の中の民衆と同じ視点で、ファンタスティック4に助けられ、応援していました!きっとみんなこの家族が大好きになるはず…!」(ruchamaruさん 女性)

「アクションだけでなく『家族や大切な人のために動く』という人間ドラマに重きを置いた一作です。特殊な力を手にしたことで人生が変わってしまった彼らが、戸惑いや葛藤を抱えながらも、仲間や愛する人のために行動していく姿が丁寧に描かれていて、ヒーローとしての原点に触れられるような内容でした。絆や信頼が少しずつ生まれていく過程には温かさがあり、ただのヒーロー映画とは違う余韻を残します。」(ユリさん 女性)

「強大過ぎる敵に家族の絆で挑む!!『地球を守るヒーロー』と『普通の家族としての幸せ』の狭間で葛藤しながらも、家族のため、人類のために力を合わせて戦うファンタスティック4の姿に勇気をもらえます!」(T&Bearさん 男性)

「個性豊かな4人とハービーのそれぞれのチャーミングさとお互いのケミストリーが抜群に輝いていて、もうすっかりこの家族の大ファンです!!家族の絆や群衆からの期待、ヒーローとしての葛藤といったドラマも美しく、巨大な敵に立ち向かう4人を心から応援したくなりました。」(nonさん 女性)

「家族の絆と愛、功利主義のジレンマと言った60年代当時の原作の主なテーマを現代の感性に合わせて迫力のある映像と共に仕上げた、近年のマーベル映画の中では指折りの良作だと思います。キャラの中ではH.E.R.B.I.E.がとても可愛く、できることなら家に5台ぐらい欲しいです!」(非狼さん 男性)

「独創的な世界観と個性豊かなキャラクターに、瞬く間に魅了されました。MCU最強クラスの敵との手に汗握る対決は、まさに心臓バクバクもの。そして、ただのチームではない、家族だからこそ成せる見事な連携プレーに心底しびれました。」(ささきけんさん 男性)

予習は一切必要なし!誰にとってもファースト・ステップ (c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

最近のMCUは複雑すぎて、もうついていけない……『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)以来、よくわからなくて熱が冷めた……。本作は、前述したようにこれまでとは別のユニバースで展開される独自の物語。だから本編には、過去作と関連するような場面は本当に1秒たりとも存在しない。「これだけ知っておけば楽しめる」といった必要最低限の知識すら全く要求されない。まさに、誰にとっても“ファースト・ステップ”だ。

「本当に予習必要なし!まっさらで観に行けます!冒頭でそれぞれのキャラの能力、関係性の説明の仕方もうまくすんなり入っていけます。」(ねこ吉さん 女性)

「とても面白かったです!MCUを好きな人はもちろん、途中でやめてしまった人でも再開するには最高の映画です!」(TAKACさん 男性)

「悪い意味で複雑化してきていたMCUでしたが、今回のファンタスティック4は本当に予習の必要がなく、単体の映画として楽しめました!エンドゲーム以降、MCUから離れてしまった方もMCU初心者にもオススメな作品!」(たくたくたくちゃんさん 男性)

「たしかにエンドゲーム後のマーベルは初見殺しが多かったと思いますが、本作は久々にマーベル映画を見る方やアベンジャーズ/ドゥームズデイを見てみる方にもおすすめです!!」(もえみさん 女性)

「人数が増えて複雑化するアベンジャーズにやや疲れを感じていた所、原点に戻って話がわかりやすい!2時間越えだけど間延びしてません。レトロなファッションやインテリアがおしゃれで、マーベル初心者女子でも楽しめるのでは?」(猫森さん 女性)

「まだ見ぬ世界の最初のヒーローチーム。描かれるのはこれまでのMCUになかったものばかりで、 MCUファンはもちろん、予備知識なしでも十分に楽しめる以来の新しい始まりの物語です。この新しい要素が『ドゥームズデイ』にどう繋がっていくかも含めて、必見の作品です!!!!」(Tactさん 男性)

「最初から最後まで人間ドラマとアクションとぎゅっと詰まった作品!今回こそ予習なしでも、MCUはじめてでも楽しめる新たな作品!!レトロフューチャーな世界観がとってもかわいいからそれだけでも是非ぜひいろんな人に観てほしい!!」(トモさん 女性)

「まさしく私のマーベル・ファーストステップ。“アベンジャーズ・ビギナー”な私ですが、最近どうやら終わりの始まり(ドゥームズデイ)が近づいているらしい…?ならば!せっかくこの時代を生きているのに、世界的人気シリーズのクライマックスに立ち会わないなんて勿体なさすぎる!という、完全なるミーハー心から第一歩を踏み出すことを決意。例えるならば、『マッドマックス』を観たときに味わった、あの“固定概念が覆される感覚”がふいに蘇った。」(Manaさん 女性)

『ファンタスティック4:ファーストステップ』みんなの推しキャラランキング © 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

ファンタスティック・フォーの4人と、彼らの相棒であるお世話ロボットのハービー、そして宇宙から襲来するギャラクタスにシルバーサーファー……。それぞれに個性や際立った魅力があるので、誰もが“お気に入りのキャラクター”に出会うことができる。ここでは鑑賞を終えたみなさんに“推しキャラ”を1人だけ選んでいただいた。票が多かったキャラクターから順にご紹介しよう。

インビジブル・ウーマン/スー・ストーム

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「何よりも“母としての強さ”に心を打たれました。危険が迫る中でも最後まで諦めず、愛する家族のために立ち向かう姿は、本当にかっこよくて美しかったです。優しさと強さを兼ね備えた彼女に、完全に惚れました。」(ユリさん 女性)

「美しくて、かっこよすぎて、スーみたいな女性になりたいと思わされました。妊婦さんで宇宙規模の闘いを、チームの中でもチームをまとめながら、先陣をきって、闘っていく姿に勇気をもらいました。大好きです!」(stormizさん 女性)

「同じ女性ながらの目線で家族を大切に想う気持ちに共感したからです。愛する人のために闘うスーの強さに胸を打たれました…!」(しほいっぷさん 女性)

「リードとの子が産まれ母になったスーですが、地球がギャラクタスによって危機に陥っても地球の皆の事を家族と呼ぶその姿はまさに皆の母でした。子を守る母親は強い、それを本編いっぱいに描写されていてとても愛に溢れたキャラクターだと感じました。」(よかぜぇさん 女性)

「ヒーローとしてもそうですが、母としての力強さがとても印象に残っていて、普通のお母さんもヒーローなんだなと感じました。とてもかっこよかったです!」(Samさん 男性)

「母の愛、チームを支える本当のリーダー!これほど心強い人がいてチームメンバーは幸せ者だと思う」(よよよさん 男性)

「母は強し!」(かむさん 男性)

「母は強し!!」(トモさん 女性)

「母は強し︎︎」(PIKAPI監督さん 男性)

「とにかく母は強し!」(ねこ吉さん 女性)

「いっちゃん強い。しゅき♡」(えんぴつ戦士さん 女性)

ヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

「ここまで誰かのために必死になるジョニーははじめて。ギャラクタスの脅威を前に全ての解決をリード1人に委ねるのではなく、自身も何かできることはないかと奮闘する姿は、見ている人間全員が応援してしまう、見事なキャラクターだったと思う。」(Avenger247さん 男性)

「おちゃらけて見える彼が、どんな相手でも表面だけを見るのではなく背景を知ろうとする姿勢があるところに惹かれました」(Lizzieさん 女性)

「やんちゃなお兄ちゃん感がありつつも面倒見のいい優しさたっぷりな感じがたまらなかったです。ちょくちょく悪ノリというか相手をイジる感じがあるのもなかなか最高でした。ヒューマン・トーチはジョセフ・クインしかいない!と思わせてくれるようでした!」(小エビパフェ さん 女性)

「ただのお調子者かと思ったけどスマートで責任感があるところにギャップを感じて鑑賞前より好きになっちゃいました」(ナツヲさん 女性)

「陽気で軽口を叩きながらも、いざという時は芯が強くて、人を動かす熱を持つまさに『ヒューマントーチ』、そのギャップにハマってしまいました!陽気な彼の中に隠れた繊細さがあるから、ファンタスティックフォーのファミリーに共感したり支えることができるのだと思います!I love you Johnny!」(うづきさん 女性)

ハービー

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「映画を見てどハマりしました。どんな時でも味方でいてくれて支えてくれるハービー。そんな姿に心打たれました。」(りりさん 女性)

「最近の映画と違って言葉を喋らないAIロボットはむしろ新鮮であり愛くるしく感じました。機械の声や行動だけでも4人のことが大好きなんだろうなと伝わってきました。」(紫乃さん 女性)

「ファンタスティック4の面々のために一生懸命働くハービーがとっても健気で愛おしかったです。みんなとのやりとりの中でいろんな声や仕草を見せてくれて、どんどん虜になってしまいました。特にジョニーに頭を撫でてもらって嬉しそうにしてるのがあまりにも可愛すぎました。」(nonさん 女性)

「終始れろれろ言っててジョニーになでなでされるともっとれろれろ言っててかわいかった」(森本さん 男性)

シルバーサーファー

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「いつも無表情の彼女ですが、とてつもなく重いバックストーリーを知った後は彼女が出てくるたびに目がウルウルしてしまいました。」(たくたくたくちゃんさん 男性)

「空中を飛べる、速い、物体をすり抜ける、レベチな強さを持つ異星人的なポジションかと思ったけど、まさか銀色の姿になった経緯があるなんて知らなくて、ヴィランにならざるを得ない過去を持つキャラに弱いんです。」(TSUKACCHAさん 男性)

「彼女の置かれていた状況に泣けました。実は人間味があって、今回映画の中で一番好きなキャラクターでした。」(りこさん 女性)

ミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「ペドロ・パスカルさんのファンなので、もともとポイントが高かったのもありますが、父親になるとわかった後のワクワクしている雰囲気がとても可愛くて、始終よかったね…とニッコリしてしまいました」(なのさん 女性)

「元々はリード演じる俳優、ペドロ・パスカルのファンなのですが彼の演技がとてもリードリチャーズにハマっていてそのキャラクター自体も大好きになりました。オタクっぷりが最高です。」(たまごさん 女性)

「伸びにドキドキしました。父親の演技が最高で、愛に溢れています。」(ちゅんさん 女性)

ザ・シング/ベン・グリム

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「ふと気がつくと常にフランクリンを腕に抱いている、血は繋がってないけれどめちゃくちゃ"いい伯父さん"してるベンに一票!」(3029thさん)

「ファンタスティック4のメンバーの中で1番人間に遠い見た目をしているが、1番人間ぽい生活を送っていた部分に親近感が湧いた」(デコちゃんさん 男性)

「見た目以上にきっと心は優しくて繊細だから」(シグさん)

ギャラクタス

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

「ギャラクタスが好きになった理由は圧巻の迫力だったからです!推しのポイントは最強すぎるギャラクタスの原動力はお腹が空いているからというところです!原動力とそのためにやってる事とのギャップがあり過ぎて少し可愛いなと思ってしまいました!」(ハンバーグマーク42さん 男性)

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

この映画こそ、MCUの「次なる旅」の出発点。ぜひ劇場で、その最初の一歩を共に踏み出してほしい。『ファンタスティック4:ファーストステップ』は大ヒット公開中。

「来年公開の『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』が今まで以上に楽しみになったのが嬉しい。あの家族にまた会えるのも待ち遠しくて仕方ない。それまでまた過去作品を見返します!」(Marinkaさん 女性)

「本当にお願いだからエンドクレジットは絶対見てください。鍵を握るのはエンドクレジットです!早く来年の映画も見たい!」(まなみさん 女性)

