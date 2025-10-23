アーティスト「KUROMI」が、TOY’S FACTORYより2025年10月にメジャーデビュー決定！

重盛さと美さん、Daokoさん・ケンモチヒデフミさんら実力派クリエイター陣が手掛けた楽曲を含む1st EPが発売され、リリースを記念したツアーも開催されます☆

サンリオ「KUROMI(クロミ)」メジャーデビュー

2025年にデビュー20周年を迎えた「クロミ」が、多数のアーティストを擁する音楽レーベルTOY’S FACTORYより、「KUROMI」として2025年10月にメジャーデビュー！

「クロミ」は、誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界を作るため、「#世界クロミ化計画」を通じ、「あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！」というメッセージを発信し続けてきました。

「#世界クロミ化計画」の第1弾として発表した楽曲「Greedy Greedy」のミュージックビデオの再生回数が1,400万回超えを記録し、TikTokで公開中の「歌ってみた動画」でも歌唱力の高さが話題の「クロミ」

今後は音楽を通してさらにそのメッセージを広げるため、アーティストとして本格始動することに☆

KUROMIのアーティストデビュー宣言

今回、「KUROMI」のアーティストデビュー宣言を公開したほか、「KUROMI」初のアーティスト作品となる1st EP「KUROMI IN MY HEAD」を2025年10月22日(水)にリリースすることを発表しました。

本作には、「KUROMI」の等身大のメッセージが詰まった楽曲、全5曲を収録。

音楽制作陣には真部脩一、Daoko・ケンモチヒデフミ、かいりきベア、重盛さと美、lilbesh ramko(順不同)といった多彩なクリエイターが参加し、ジャンルレスで自由なサウンドが「KUROMI」の世界観、魅力を引き出します。

さらに、メジャーデビューを記念したリリースツアーの開催も決定。

3Dルックのアーティスト「KUROMI」として、ステージに立ちます。

音楽シーンでこれまでとは異なる新たな存在感を示すべく、アーティストとしての「KUROMI」の挑戦が始まります！

1st EP 「KUROMI IN MY HEAD」

タイトル：「KUROMI IN MY HEAD」

価格：2,200円(税込)

発売日：2025年10月22日(水)発売

発売元：TOY’S FACTORY

販売時期：

・予約受付開始 2025年7月30日(水)12:00〜

・販売開始 2025年10月22日(水)

店舗別予約･購入者特典：

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：A4クリアファイル

・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー

・応援ショップ(上記以外の特典配布店舗)：告知ポスター(B2サイズ)

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へ確認ください

予約：https://tf.lnk.to/KUROMI_IN_MY_HEAD_pkg

アーティストデビュー初作品となるEP「KUROMI IN MY HEAD」

本作は、ありのままの自分を突き進む「KUROMI」自身を表現した作品で、ダンサブルなトラックから新たな魅力を感じられるアンニュイなナンバーまで幅広いラインナップになっています。

初ツアーの先行申込用紙封入特典付き。

詳細は近日発表予定です。

また、対象ショップにて「KUROMI IN MY HEAD」を予約･購入で先着でオリジナル特典をプレゼント。

特典は数がなくなり次第終了となります。

KUROMIのアーティスト1st EPを彩る、豪華音楽制作陣

1st EPの楽曲には、国内外で活躍する多彩なコンポーザーが参加。

真部脩一さん、Daokoさん・ケンモチヒデフミさん、かいりきベアさん、重盛さと美さん、lilbesh ramkoさんといった実力派クリエイター陣がKUROMIの音楽を手掛け、ジャンルレスかつエモーショナルなサウンドで「KUROMI」の魅力を表現します。

※順不同

『KUROMI IN MY HEAD』リリース記念フリーライブを開催

「クロミ」がアーティスト「KUROMI」として初のEPのリリース日であり、TOY’S FACTORYからのメジャーデビュー当日となる10月22日(水)。

新宿の歌舞伎町シネシティ広場にて、KUROMI 1st EP『KUROMI IN MY HEAD』リリース記念フリーライブが開催されました☆

ステージに3DルックのKUROMIが登場し、1st EP「KUROMI IN MY HEAD」全収録曲をライブ初披露。

会場には、ファンであるKUROMIES(クロミーズ) 約700人が駆け付け、熱気とサイリウムの光に包み込まれました。

KUROMIの登場で、歓声に包まれたオープニング

開演前からKUROMIESたちの紫のサイリウムの光が会場を包み込む中、KUROMIの声が響き渡りました。

会場は歓声に包まれ、ボルテージも一気に高まり、シネシティ広場がライブ空間へと様変わりしました。

オープニングを飾ったのは重盛さと美さんプロデュースの「KUROMI♡Profile」

力強いラップとポップなメロディーが特徴の楽曲で、クールでキュートなKUROMIらしさをアピールし、ライブの幕開けにふさわしい1曲目となりました。

続けて、ライブ当日の0時に配信されたばかりの最新曲「Dolce Vita」を披露。

エレクトロポップとラップをミックスした楽曲に観客はさらに大きな盛り上がりを見せました。

「今日のためにがんばった」KUROMIがフルパワーで会場を魅了

続く「チューニングダンサー」は、かいりきベアさんによるポップなサウンドでメッセージ性の強い歌詞が印象的な楽曲。

エネルギッシュでありながら、芯の強い歌声で3曲目を歌い終えたKUROMIは「アンタたち！楽しんでるかい！」と呼びかけ、続けて「今日のためいっぱい練習して準備してがんばった」とコメントしました。

4曲目には真部脩一さんによるアップテンポなハロウィーンソング「ハピハロ!!」を披露。

リズミカルな「trick or trick or treat」や「誰かより わたしらしく装う」の歌詞で、KUROMIらしいハロウィーンの雰囲気が漂いました。

初ライブで語った想い「アタイの歌う言葉が、アンタたちの背中を押せたらいい」

「アタイの歌が、アンタたちの背中を押せたらいい。お守りみたいになれたらいいな。だって今ここにいるアンタたちは、そのままでサイコーなんだから！」と言葉を残し、ラストソングとして「OHIRUNE DAY DREAM」を披露。

歓声と拍手に包まれ、約20分間のライブは幕を閉じました。

終了後も観客の興奮は冷めることなく、会場にはKUROMIのエネルギッシュなパワーの余韻が漂い続けました。

ライブの様子は、後日、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネル(http://www.youtube.com/@kuromisanrioofficial6829)で配信されます。

ハロウィーンソング「ハピハロ!!」のMV公開

MV公開日時：2025年10月22日(水)20時

作詞・作曲・編曲：真部脩一氏

ライブでも披露されたハロウィーンソング「ハピハロ!!」のミュージックビデオ(以下MV)を、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開中。

MVでは、ハロウィーンの世界観の中をKUROMIが飛び回り、サビではかわいいダンスを披露しています。

KUROMIメジャーデビューの裏側に密着したメイキング動画をTikTokで公開

クロミ公式TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project

「KUROMI」のメジャーデビューに向けた軌跡を追うメイキング動画を、「クロミ」公式TikTokアカウントにて順次公開。

楽曲制作の現場やアーティスト「KUROMI」の誕生秘話、スタッフとのディスカッションなど、普段は見られないリアルな姿を見ることができます。

アーティストとしての挑戦に向け、時に迷い、悩む等身大の「KUROMI」の姿が楽しめます！

KUROMIスタッフのXアカウント開設

KUROMIスタッフ公式XアカウントURL：https://x.com/kuromi_staff

アーティスト活動に関する最新ニュースや舞台裏の様子、「KUROMI」からのメッセージなどを発信する公式スタッフXアカウントが開設されました。

今後のリリース、イベント情報など、「KUROMI」の活動がいち早くゲットできます☆

KUROMI プロフィール

若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月TOY’S FACTORYよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。

2025年10月22日に1st EP「KUROMI IN MY HEAD」をリリース予定。

「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていきます。

「#世界クロミ化計画」について

「#世界クロミ化計画」公式サイト：https://kuromi.sanrio.co.jp

公式X：http://www.x.com/kuromi_project

公式Instagram：http://www.instagram.com/kuromi_project/

公式TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project

「＃世界クロミ化計画」とは、「あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！」という「クロミ」のメッセージを伝えていくことで、「クロミ」に共感し「クロミ」と共になりたい自分になっちゃう仲間「KUROMIES」を増やしていくプロジェクトです。

わたしは、わたしを超えられる。

これまでの自分に後悔なんてない。

でも満足してるわけでもない。

いまが最高だし、明日はもっとイケてる！

そう思えたら、

毎日がもっと楽しくなると思うんだ。

誰だって、いくつになったって、

他人の目を気にせず

自分を信じる道を突っ走っていい。

みんながもっと自分を好きになれる

世界に変えるんだ。

ほら、

あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！

#世界クロミ化計画 進行中！

「#世界クロミ化計画」の進捗や、「クロミ」の日常は各サイト・SNSにて発信されています。

人気キャラクター「クロミ」がアーティストとして、注目のメジャーデビュー！

「KUROMI」の1st EP 「KUROMI IN MY HEAD」は、2025年10月22日(水)発売です。

©’25 SANRIO 著作（株）サンリオ

