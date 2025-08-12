川崎F、GK中川真の福島復帰を発表「川崎での経験を今後の自分のサッカー人生に必ず生かします」
川崎フロンターレは30日、福島ユナイテッドFCから期限付き移籍で加入しているGK中川真が、両クラブ・選手合意のもと、31日で期限付き移籍契約を解除し、福島に復帰することを発表した。
中川は今年2月に期限付き移籍で川崎Fに加入。当初、移籍期間は2月6日から7月6日までだったが、今月6日に8月20日までの延長が発表されていた。
中川はクラブを通じ、「6か月間ありがとうございました。ACLEやJ1リーグを身近に感じることができて、このピッチに立って活躍したいという思いが強くなりました。普段の練習でもレベルの高い中でトレーニングができて、毎日が本当に楽しかったです。また、ファン感のイベントも楽しかったです。川崎での経験を今後の自分のサッカー人生に必ず生かします。期限付き移籍という形でしたが、川崎フロンターレに関わるすべての皆様が温かく迎えてくださったことに感謝しています。本当にありがとうございました」とコメントしている。
中川は今年2月に期限付き移籍で川崎Fに加入。当初、移籍期間は2月6日から7月6日までだったが、今月6日に8月20日までの延長が発表されていた。
中川はクラブを通じ、「6か月間ありがとうございました。ACLEやJ1リーグを身近に感じることができて、このピッチに立って活躍したいという思いが強くなりました。普段の練習でもレベルの高い中でトレーニングができて、毎日が本当に楽しかったです。また、ファン感のイベントも楽しかったです。川崎での経験を今後の自分のサッカー人生に必ず生かします。期限付き移籍という形でしたが、川崎フロンターレに関わるすべての皆様が温かく迎えてくださったことに感謝しています。本当にありがとうございました」とコメントしている。