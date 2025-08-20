＜南野＆水野おいしい旅in深大寺＞

南野陽子＆水野真紀の仲良し２人が東京・深大寺へ

都心から近い隠れた避暑地、深大寺の人気スポットをご紹介！

【出演者】

南野陽子

水野真紀

【今回訪れた店舗・施設】

●深大寺そば 一休庵（東京都調布市）

営業時間／平日11:00〜15:00・土日祝11:00〜15:00

定休日／月曜

・十割胡桃だれそば 1,600円

・夏野菜と汲み上げ湯葉の冷かけそば 1,650円

●八起（東京都調布市）

営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00

定休日／火曜

・自家製だんご（ごま） 140円

●そばごちそう門前（東京都調布市）

営業時間／11:00〜16:00

定休日／月曜

・手打粗碾きそば 900円

・ブルーベリーかき氷 1,400円

・有平糖 650円

・やみつき青唐しば漬 800円

・やみつき昆布しば漬 800円

・深大寺たくあん 600円

●多聞（東京都調布市）

営業時間／平日10:00〜15:30・土日祝10:00〜16:30

定休日／月曜

・多聞そば 870円

・深大寺そば 770円

・野草天ぷら盛り合わせ 1,150円

・そばじるこ 600円

●あめや（東京都調布市）

営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00

定休日／月曜

・そばぱん 300円

・そばぱんソフト 500円

●神代植物公園（東京都調布市）

営業時間／9:30〜17:00

休園日／月曜

＜入園料＞

一般・大人 500円

６５歳以上 250円

中学生 200円（都内在住・在学の中学生は無料）

小学生以下 無料

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＜夏のイライラ解消 健康企画＞

酷暑の中、つい怒りっぽくなったり

体の不調を感じたり、イライラする人が続出！

そんな悩みを整える解決策をご紹介！

[自律神経に関する情報]

●ともクリニック浜松町（東京都港区）

診療時間／9:30〜12:30、14:00〜18:00 ・土9:30〜13:30

休診日／木・日祝・最終週の水曜午後

[自律神経測定アプリ情報]

●Upmind

・自律神経の状態を数値化してサポートしてくれるアプリ

[マッサージに関する情報]

●TC鍼灸マッサージ院

診療時間／9:00〜24:00

休診日／水・日

訪問治療エリア／埼玉県・東京都

＜避暑旅２択クイズ＞

暑い夏でもお出かけしたくなる、最新の避暑旅情報を

クイズでご紹介！

【今回お話を伺ったのは・・・】

楽天トラベル広報

樋口 詩織さん