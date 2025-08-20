＜南野＆水野おいしい旅in深大寺＞
南野陽子＆水野真紀の仲良し２人が東京・深大寺へ
都心から近い隠れた避暑地、深大寺の人気スポットをご紹介！

【出演者】
南野陽子
水野真紀

【今回訪れた店舗・施設】
●深大寺そば　一休庵（東京都調布市）
営業時間／平日11:00〜15:00・土日祝11:00〜15:00
定休日／月曜
・十割胡桃だれそば　　1,600円
・夏野菜と汲み上げ湯葉の冷かけそば　1,650円

●八起（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00
定休日／火曜
・自家製だんご（ごま）　　　140円

●そばごちそう門前（東京都調布市）
営業時間／11:00〜16:00
定休日／月曜
・手打粗碾きそば　　　　900円
・ブルーベリーかき氷　　1,400円
・有平糖　　　　　650円
・やみつき青唐しば漬　　800円
・やみつき昆布しば漬　　800円
・深大寺たくあん　　600円

●多聞（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:30・土日祝10:00〜16:30
定休日／月曜
・多聞そば　　　　870円
・深大寺そば　　　770円
・野草天ぷら盛り合わせ　　1,150円
・そばじるこ　　600円

●あめや（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00
定休日／月曜
・そばぱん　　300円
・そばぱんソフト　500円

●神代植物公園（東京都調布市）
営業時間／9:30〜17:00
休園日／月曜
＜入園料＞
　一般・大人　500円
　６５歳以上　　250円
　中学生　　200円（都内在住・在学の中学生は無料）
　小学生以下　無料

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜夏のイライラ解消　健康企画＞
酷暑の中、つい怒りっぽくなったり
体の不調を感じたり、イライラする人が続出！
そんな悩みを整える解決策をご紹介！

[自律神経に関する情報]
●ともクリニック浜松町（東京都港区）
　診療時間／9:30〜12:30、14:00〜18:00 ・土9:30〜13:30
　休診日／木・日祝・最終週の水曜午後

[自律神経測定アプリ情報]
●Upmind
・自律神経の状態を数値化してサポートしてくれるアプリ

[マッサージに関する情報]
●TC鍼灸マッサージ院
　診療時間／9:00〜24:00
　休診日／水・日 
　訪問治療エリア／埼玉県・東京都

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜避暑旅２択クイズ＞
暑い夏でもお出かけしたくなる、最新の避暑旅情報を
クイズでご紹介！ 

【今回お話を伺ったのは・・・】
楽天トラベル広報
　樋口 詩織さん 