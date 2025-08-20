８月２０日（水）のヒルナンデス！★南野＆水野おいしい旅in深大寺★夏のイライラ解消★避暑旅２択クイズ
＜南野＆水野おいしい旅in深大寺＞
南野陽子＆水野真紀の仲良し２人が東京・深大寺へ
都心から近い隠れた避暑地、深大寺の人気スポットをご紹介！
【出演者】
南野陽子
水野真紀
【今回訪れた店舗・施設】
●深大寺そば 一休庵（東京都調布市）
営業時間／平日11:00〜15:00・土日祝11:00〜15:00
定休日／月曜
・十割胡桃だれそば 1,600円
・夏野菜と汲み上げ湯葉の冷かけそば 1,650円
●八起（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00
定休日／火曜
・自家製だんご（ごま） 140円
●そばごちそう門前（東京都調布市）
営業時間／11:00〜16:00
定休日／月曜
・手打粗碾きそば 900円
・ブルーベリーかき氷 1,400円
・有平糖 650円
・やみつき青唐しば漬 800円
・やみつき昆布しば漬 800円
・深大寺たくあん 600円
●多聞（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:30・土日祝10:00〜16:30
定休日／月曜
・多聞そば 870円
・深大寺そば 770円
・野草天ぷら盛り合わせ 1,150円
・そばじるこ 600円
●あめや（東京都調布市）
営業時間／平日10:00〜15:00・土日祝10:00〜16:00
定休日／月曜
・そばぱん 300円
・そばぱんソフト 500円
●神代植物公園（東京都調布市）
営業時間／9:30〜17:00
休園日／月曜
＜入園料＞
一般・大人 500円
６５歳以上 250円
中学生 200円（都内在住・在学の中学生は無料）
小学生以下 無料
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜夏のイライラ解消 健康企画＞
酷暑の中、つい怒りっぽくなったり
体の不調を感じたり、イライラする人が続出！
そんな悩みを整える解決策をご紹介！
[自律神経に関する情報]
●ともクリニック浜松町（東京都港区）
診療時間／9:30〜12:30、14:00〜18:00 ・土9:30〜13:30
休診日／木・日祝・最終週の水曜午後
[自律神経測定アプリ情報]
●Upmind
・自律神経の状態を数値化してサポートしてくれるアプリ
[マッサージに関する情報]
●TC鍼灸マッサージ院
診療時間／9:00〜24:00
休診日／水・日
訪問治療エリア／埼玉県・東京都
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜避暑旅２択クイズ＞
暑い夏でもお出かけしたくなる、最新の避暑旅情報を
クイズでご紹介！
【今回お話を伺ったのは・・・】
楽天トラベル広報
樋口 詩織さん