フェラガモが最新FW25コレクションにフォーカスしたポップアップを銀座三越&阪急うめだ本店で開催

フェラガモ(FERRAGAMO)が、2025年秋冬コレクションにフォーカスしたポップアップストアを東京・大阪で開催します。会場は、銀座三越 本館1階 GINZAステージ(8月6日から8月19日まで)、および阪急うめだ本店 1階 バッグアトリエ(8月27日から9月2日まで)。ブランドの進化を象徴する最新ラインアップがそろいます。銀座三越ポップアップストアFW25コレクション 先行発売バッグ41万8,000円(税込)Courtesy of FERRAGAMO銀座三越のポップアップで注目すべきは、フェラガモのアイコンでもある「ガンチーニ」バックルの新たな表現、「HUG(ハグ)」シリーズ。まるでバックルがバッグを優しく抱きしめているかのような立体的なデザインに、今季らしい鮮やかなカラーパレットが加わり、クラシックとモダンが調和する仕上がりに。FW25コレクションから、パームツリープリントを大胆に配したバッグが先行販売され、リゾートムードを都市に持ち込むような軽やかなアクセントを添えます。

阪急うめだ本店ポップアップストア先行発売バッグ19万8,000円(税込)Courtesy of FERRAGAMO一方、阪急うめだ本店では、人気のミニバッグを中心に、豊富なバリエーションを展開。フェラガモらしい洗練されたシルエットと素材使いはもちろん、シルクスカーフやアクセサリーなど、スタイリングを完成させるアイテムもそろいます。阪急うめだ本店ポップアップストア先行発売バッグ22万円(税込)Courtesy of FERRAGAMOイタリアのクラフツマンシップと現代性をあわせ持つフェラガモの最新コレクションを、いち早く体感できるポップアップ。今季のスタイルをアップデートする、またとない機会となりそうです。FERRAGAMO PF25 GINZA MITSUKOSHI POP UP STORE会場:銀座三越 本館1階 GINZAステージ会期:2025年8月6日(水)〜8月19日(火)TEL:03-3562-1111(大代表)営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じますFERRAGAMO PF25 HANKYU UMEDA POP UP STORE会場:阪急うめだ本店1階 バッグアトリエ会期:2025年8月27日(水)〜9月2日(火)TEL:06-6361-1381(大代表)営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じますお問い合わせ:フェラガモ・ジャパン0120-202-170