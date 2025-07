【ポケポケ:ホウオウex(★3)、ルギアex(★3)に関するお詫びとお知らせ】 7月30日 公開

ポケモンは、Android/iOS用デジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、「ホウオウex(★3)」と「ルギアex(★3)」に関するお詫びを公開した。

本日7月30日に追加予定の拡張パック「空と海の導き」に封入される「ホウオウex(★3)」と「ルギアex(★3)」。これらの2枚のカードのイマーシブ演出中に描かれている「ホウオウ」のイラストについて、制作過程における問題があったことを公表した。

同社の調査では、カード制作チームが、該当カードの制作を委託しているイラストレーターに“誤った資料を正式な資料として提供したこと”が発覚。この結果を受けて「ホウオウex(★3)」と「ルギアex(★3)」は仮のイラストで提供され、準備が整い次第、正しいイラストへの差し替えが行なわれる。

今回の件を受けて、ポケモンは「日頃よりポケモンを応援してくださるファンの皆様、ポケモンカードの制作を支えるイラストレーターの皆様にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます」とコメントしている。

