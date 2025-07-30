東京・晴海で20センチの津波を観測
３０日午後１時３４分までに気象庁が観測した津波の時刻と高さ。
北海道・浜中町霧多布港（３０日午後１時１１分／０．６ｍ）
宮城・石巻港（３０日午前１１時５１分／０．５ｍ）
宮城・仙台港（３０日午前１１時５２分／０．４ｍ）
福島相馬（３０日午前１１時４９分／０．４ｍ）
茨城大洗（３０日午前１１時３８分／０．４ｍ）
北海道・苫小牧東港（３０日午前１１時３２分／０．４ｍ）
福島・いわき市小名浜港（３０日午前１１時３２分／０．４ｍ）
青森・八戸港（３０日午前１１時１６分／０．４ｍ）
北海道・十勝港（３０日午前１０時５１分／０．４ｍ）
千葉銚子（３０日午後１時２３分／０．３ｍ）
宮崎港（３０日午後１時１８分／０．３ｍ）
小笠原・父島二見（３０日午後１時６分／０．３ｍ）
岩手宮古（３０日午後０時５５分／０．３ｍ）
茨城・神栖市鹿島港（３０日午後０時４０分／０．３ｍ）
北海道・根室花咲（３０日午後０時３８分／０．３ｍ）
北海道・宗谷枝幸港（３０日午前１１時２２分／０．３ｍ）
北海道・紋別港（３０日午前１１時１５分／０．３ｍ）
岩手大船渡（３０日午前１１時７分／０．３ｍ）
北海道・えりも町（３０日午前１０時４６分／０．３ｍ）
北海道・釧路（３０日午前１０時４２分／０．３ｍ）
宮崎・日向市細島（３０日午後１時１９分／０．２ｍ）
宮崎・日南市油津（３０日午後１時１３分／０．２ｍ）
東京晴海（３０日午後１時１１分／０．２ｍ）
千葉（３０日午後１時８分／０．２ｍ）
高知・土佐清水（３０日午後１時１分／０．２ｍ）
横浜（３０日午後０時３２分／０．２ｍ）
岩手釜石（３０日午前１０時５８分／０．２ｍ）
北海道・網走（３０日午前１０時５３分／０．２ｍ）
鹿児島・志布志港（３０日午後１時２４分／０．１ｍ）
徳島小松島（３０日午後１時２２分／０．１ｍ）
高知（３０日午後１時１６分／０．１ｍ）
徳島由岐（３０日午後０時５２分／０．１ｍ）
神奈川・横須賀（３０日午後０時１０分／０．１ｍ）
和歌山（３０日午後１時７分／観測中）
和歌山・白浜町堅田（３０日午後０時１７分／観測中）
和歌山・那智勝浦町浦神（３０日午後０時１４分／観測中）
愛知・田原市赤羽根（３０日午後０時１１分／観測中）
三重尾鷲（３０日午後０時８分／観測中）
神奈川・三浦市三崎漁港（３０日午前１１時２９分／観測中）
神奈川・三浦市油壺（３０日午前１１時２２分／観測中）
静岡伊東（３０日午前１１時２１分／観測中）
岩手・久慈港（３０日午後１時３分／０．６ｍ）
三宅島阿古 現在、欠測（正常に観測できていない）。
静岡御前崎（３０日午後１時３６分／観測中）
場所によっては、検潮所の観測値より大きな津波が到達しているおそれあり。
今後、津波の高さはさらに高くなることも。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることも。