TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤È¤·6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÅö½é¤Î¸«ÄÌ¤·¤è¤ê38Ëü¥È¥ó¤âÂ¿¤¤711Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ­¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶È¼Ô¤¬ºß¸Ë¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎ®ÄÌ¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÂ­¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÏµîÇ¯7·î¤«¤é¤³¤È¤·6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î673Ëü¥È¥ó¤è¤ê¤â38Ëü¥È¥óÂ¿¤¤711Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï679Ëü¥È¥ó¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ûÍ×¤¬À¸»º¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥áÉÔÂ­¤¬º£²ó¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÂçÉý¤Ë¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡¾ÚÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯7·îËö¤Ë¼¨¤·¤Æ¤­¤¿ÍèÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥³¥á¤Î¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤Î¸øÉ½¤ò½é¤á¤Æ¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤Ï¤³¤È¤·¤«¤éÁý»º¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å³«¤«¤ì¤ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Çº£²ó¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤ÎÍ×°ø¤Ê¤É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£