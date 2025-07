神奈川県・横浜市のライブハウス「F.A.D YOKOHAMA」は30日、ロックバンド「MONOEYES」と「a flood of circle」の公式SNSを通じ、この日の19時に開演を予定していた公演を延期すると発表した。この日発令された津波警報の影響のため。

「THE SUN ALSO RISES vol.352公演延期のお知らせ」と題し、「本日開催を予定しておりました、7月30日(水)THE SUN ALSO RISES vol.352 MONOEYES / a flood of circle の公演は、本日発令された津波警報の影響により、お客様の安全等を考慮し、公演を延期とさせて頂きます」と発表。

「振替公演の有無・払い戻し等の詳細は後日ご案内いたします」とし、「お持ちの前売りチケットは大切に保管をお願いいたします」と呼びかけ。「開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありません。ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます」と結んだ。

30日午前8時25分ごろ、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震があった。気象庁によると、地震の規模はマグニチュード(M)8・7と推定される。気象庁は30日午前9時40分、太平洋側などに出していた津波注意報を警報に切り替えた。