俳優の足立梨花(32)が、30日までに自身のインスタグラムを更新。青のポロシャツに黒のミニスカートという爽やかな夏コーデを披露した。この日足立は「お洋服」とコメントを添え、星条旗が映り込んだ看板の前で撮影されたカットを公開。青い空と「Come in, we are OPEN」のサインが海外のカフェを思わせる雰囲気を演出しており、足立は自然体の笑顔でリラックスした様子を見せている。透明感あふれる肌に映えるブルーのトップスと、ミニスカートからスラリと伸びた美脚が際立つショットに、コメント欄には「梨花ちゃんめちゃめちゃかわいい」「美脚ですな」「なんちゅう良い女だー」「美人さん」「かわいい」など、ファンからの絶賛の声が寄せられている。