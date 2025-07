こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00〜17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。7月4日(金)、11日(金)の放送ゲストは、ダンサーの「THE D SoraKi(ザ・ディー・ソラキ)」さんが登場。この記事では11日の放送の模様をお届けします。ダンスの世界大会優勝時のことなどを振り返りました。

THE D SoraKiさん、こっちのけんと

2003年生まれ、神奈川県出身のTHE D SoraKiさん。4歳からダンスを始め、ソウル、ヒップホップなど、さまざまなスタイルのダンスを習得。2022年12月、南アフリカで開催された"即興"の1on1のダンスバトル「Red Bull Dance Your Style 2022 World Final」にて、日本人初の優勝を果たします。山下達郎さんの楽曲「SPARKLE」、星野源さんの楽曲「生命体」など、有名アーティストたちのミュージックビデオにも出演。国内外で注目を集めているダンサーです。こっちのけんと:先週の放送を終えていかがですか?THE D SoraKi:お母さんの話をしすぎました(笑)。こっちのけんと:いやいや、めっちゃ最高でした! 身近な存在だと感じられて嬉しいです。今回も、人生を変える瞬間、モーメントを伺います。それでは、SoraKiさんの人生3つ目のモーメントは?THE D SoraKi:「世界大会で優勝したこと」です!こっちのけんと:レッドブルが開催した「Red Bull Dance Your Style」という世界大会で、日本人初の優勝です。誇らしい! 優勝した瞬間の心境はいかがでしたか?THE D SoraKi:何だか訳がわかんなかったですね(笑)。こっちのけんと:ちなみに大会はどこでやっていたんですか?THE D SoraKi:南アフリカです。こっちのけんと:遠いですね! そもそも、世界大会に向かうときの心境はどんな感じだったんですか?「優勝してやるぞ!」みたいな?THE D SoraKi:いや、ずっと訳がわかんなかったですね(笑)。南アフリカに着いても、日本語ラップをずっと聴いていましたし。こっちのけんと:そうなんですね!THE D SoraKi:めっちゃ支えになってくれました。こっちのけんと:やっぱりそうなんだ! オリンピック選手が日本の曲を聴いてテンション上げたり安心するって話はありますけども、やっぱりそういうのがあるんですね。THE D SoraKi:そうですね!こっちのけんと:YouTubeに公開されていますけども、当時のダンス映像が世界的に広まったんですよね。どんな反響がありました?THE D SoraKi:優勝してすぐにアフターパーティーがあったんですけど、フライトが朝だったんですよ(笑)。南アフリカから日本までのフライトって相当長いじゃないですか。日本に着いたときにはInstagramがすごいことになっていました(笑)。こっちのけんと:電波のないところにいるあいだにバズっていたんですね(笑)。日本人初優勝というのもありますし、そもそもでダンスがすごいです。踊っているときって何か考えていました?THE D SoraKi:たぶん、何も考えていないと思いますね。感じたままだったし、あのときは絶対「神が降りてきた」って感覚がありました。こっちのけんと:準決勝でしたっけ? ダイアナ・ロスの「I'm Coming Out」で踊ったじゃないですか。イントロのドラムに合わせた動きがすごかったんですけど、あれって事前に曲を知っていたんですか?THE D SoraKi:曲自体は知ってたんですけど、流れることは知らなかったです。こっちのけんと:そうなんだ! じゃあその場で「この曲知ってる!」となった?THE D SoraKi:「マジで! アチ〜!」って感じでした(笑)。こっちのけんと:それであれだけのパフォーマンスできるのはすごい! 優勝してから何が一番変わりました?THE D SoraKi:マニー(笑)!こっちのけんと:お金(笑)! スポンサーがついたりしますもんね。THE D SoraKi:お金もですけど、いろんな方に知ってもらって、やりたかった仕事ができるようになったのが大きいですね。こっちのけんと:たしかに! 自分の生き方、ダンスのスタイルは変わらなくても、価値が上がるというか。THE D SoraKi:そうですね。こっちのけんと:スポンサーでいうと、G-SHOCKが付いているんですよね。うちの番組と一緒だ! 世界大会で優勝すると、そりゃあ人生変わりますよね。THE D SoraKi:そうですね。最初の1年は「とにかくやっていこう!」って感じで突っ走ってたんですけど、2年目に入って「やばい、きつい、死ぬ」と思って(笑)。こっちのけんと:このままじゃ危ないと(笑)。THE D SoraKi:それで、一度仕事をセーブしました。今年の頭もしばらく休んでいたんですよ。こっちのけんと:そうだったんですね!THE D SoraKi:やっと今、自分のダンスの練習がしっかりできる時間がとれてます。こっちのけんと:よかった!THE D SoraKi:今はいい感じに仕事と向き合っていこうって感じですね。こっちのけんと:素晴らしい。ちなみに、優勝したとき、ご家族のリアクションってどうでした?THE D SoraKi:(家族が知ったタイミングは)朝だったんですけど、めちゃくちゃ喜んで近くの海に行ってましたね(笑)。こっちのけんと:いい家族だなあ(笑)! 親孝行にもなったし、自慢の息子になってくれて、家族もすごく嬉しかったでしょうね。