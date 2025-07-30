フジロック2025がAmazonで最も視聴されたフェスに 同時アクセス数1位はRADWIMPS
7月25日から27日に開催された音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '25』が、Amazon MusicによってPrime VideoおよびTwitchで無料配信された。3日間にわたる配信は、これまでにAmazon Musicが手がけたライブ配信のなかで最も多く視聴された音楽フェスとなった（7月28日現在）。
【写真】熱演を繰り広げた山下達郎とバンドメンバーたち Vulfpeckのステージショットも
視聴数は、アメリカの『Stagecoach Festival 2025』『Suenos Music Festival 2025』『Warped Tour 2025』、スペインの『Primavera Sound 2025』、メキシコの『Viva Latino 2025』など、世界規模のフェスティバルを上回る結果となった。
あわせて、同一時間帯に視聴されたアーティストのアクセス数を集計した「同時アクセス数ランキング」も発表された。Prime VideoとTwitchの両方で1位を獲得したのはRADWIMPSだった。
■Prime Video同時アクセス数ランキング
（集計期間：7月25日〜27日）
1位：RADWIMPS
2位：Vaundy
3位：Vulfpeck
4位：African Head Charge
5位：Creepy Nuts
■Twitch同時アクセス数ランキング
（集計期間：7月25日〜27日）
1位：RADWIMPS
2位：Creepy Nuts
3位：Vaundy
4位：ヴァンパイア・ウィークエンド
5位：Vulfpeck
【写真】熱演を繰り広げた山下達郎とバンドメンバーたち Vulfpeckのステージショットも
視聴数は、アメリカの『Stagecoach Festival 2025』『Suenos Music Festival 2025』『Warped Tour 2025』、スペインの『Primavera Sound 2025』、メキシコの『Viva Latino 2025』など、世界規模のフェスティバルを上回る結果となった。
■Prime Video同時アクセス数ランキング
（集計期間：7月25日〜27日）
1位：RADWIMPS
2位：Vaundy
3位：Vulfpeck
4位：African Head Charge
5位：Creepy Nuts
■Twitch同時アクセス数ランキング
（集計期間：7月25日〜27日）
1位：RADWIMPS
2位：Creepy Nuts
3位：Vaundy
4位：ヴァンパイア・ウィークエンド
5位：Vulfpeck