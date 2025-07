【ベビースター★コロッケ】 販売期間:8月1日~順次発売 ※在庫がなくなり次第終了 販売価格:1個162円 販売店舗:ニュー・クイック 惣菜取り扱い店舗

おやつカンパニーは、おやつ(082)にちなんだ8月2日「ベビースターの日」を皮切りに、業界やジャンルを超えて、世代をも超えて“みんなで一緒に”楽しめる「#こんなとこにもベビースター」な企画を実施する。

「#こんなとこにもベビースター」企画のテーマは、「and」。本企画の第4弾として、ベビースターと全国に店舗を展開する老舗肉屋「ニュー・クイック」とのコラボ商品「ベビースター★コロッケ」が全国のニュー・クイック惣菜取り扱い店舗にて、8月1日より期間限定で再登場する。価格は1個162円。

「ベビースター★コロッケ」は、ベビースターとニュー・クイックのロングセラー商品「男爵ポテトコロッケ」とのコラボ商品として2024年11月に初登場した。「男爵ポテトコロッケ」の衣にベビースターが使用されており、噛みしめるたびに広がるベビースター衣のザクザク感と、ほくほくのじゃがいものやさしい甘みが楽しめる。

「ベビースター★コロッケ」

販売価格:1個162円

販売期間:8月1日(金)~順次発売 ※在庫がなくなり次第終了

販売店舗:ニュー・クイック 惣菜取り扱い店舗

※一部店舗は対象外。詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

□ニュー・クイック店舗情報

【ベビースターと一緒にみんなでワクワク体験!「#こんなとこにもベビースター and みんな。」】

2025年8月2日からスタートする「#こんなとこにもベビースター」企画のテーマは、「and」。

1959年、ラーメンをそのまま食べるという前衛的な発想から誕生したベビースターは、発売以来、常識にとらわれない遊びゴコロあふれる発想でみんなにワクワクをお届けし続けてきました。そんなベビースターのいろんな挑戦をみんなと一緒に楽しみたい!ベビースターでワクワクさせたい! そんな想いを「and」に込めました。

見慣れた風景にベビースターが加わったら、食べ馴染みのメニューにベビースターが加わったら、おなじみのブランドにベビースターが加わったら……。何気なく思える日常の中にベビースターがあると「こんなとこにも?」という驚きとともに、なんだか“キブンちょい上げ”に! 自然と笑顔になれる仕掛け満載のオモシロ企画を続々と公開していきます。

ベビースターを食べるだけじゃない、ワクワクするような“ベビースター体験”にご期待ください!

