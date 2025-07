ディズニーの魅力が詰まった大型イベント「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」が、8月6日(水)〜8月17日(日)まで、東京にある日本橋三越本店で開催される。■アイテムは5000種類以上今回開催される「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」は、「マジックアワー」をテーマとした新商品を中心に、5000種類以上のアイテムが勢ぞろいするイベント。

会場内では、“にほんばし”の文字とミッキーマウスのイラストを大胆にあしらったトートバッグなど日本橋限定グッズをはじめ、『ファンタジア』のデザインをあしらったイベント限定Tシャツといった、愛されるキャラクターたちをモチーフにしたアイテムが一堂に会する。また8月8日(金)からは、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けた超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれたKing & Princeとミッキー&フレンズのコラボレーションによるスペシャルグッズの販売が決定。コラボレーションロゴを使用した「フェイスタオル<ロゴ>」、「Tシャツ<Friendshipレコードジャケット>」や、永瀬廉と高橋海人が描いたミッキーマウスのイラストをあしらった缶バッジセットなどが並ぶ。なお、8月8日(金)〜8月13日(水)のスペシャルグッズ販売エリアへの入場ならびに購入は事前抽選制。抽選の詳細は、三越伊勢丹オンラインストアにて発表される。そのほか、貴重なディズニー原画展示販売やディズニーアーティストによるサイン会の実施など、催物会場のほか館内複数フロアにてディズニーの夢の空間が登場。ディズニーファンにエモーショナルな体験を届ける特別なイベントとなっている。※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記