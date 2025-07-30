ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡県八女市で建物火災 平八幡地区の平公民館付近 約14分… 【続報】福岡県八女市で建物火災 平八幡地区の平公民館付近 約14分後にほぼ鎮火（7月30日午前11時58分ごろ発生） 【続報】福岡県八女市で建物火災 平八幡地区の平公民館付近 約14分後にほぼ鎮火（7月30日午前11時58分ごろ発生） 2025年7月30日 12時14分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、30日午前11時58分ごろ、八女市平（八幡地区）の平公民館付近で建物火災が発生した。双日午後0時12分にほぼ鎮火した。残火処理を行っている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ JR福北ゆたか線で沿線火災 ダイヤに乱れ（7月30日午前11時24分ごろ発生） 長崎県西方でも津波予報発表 若干の海面変動 県が注意喚起 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 神奈川, 床暖房, 寺田屋, 介護タクシー, 伊東市, 葬祭, マンション, 置床工事, 生花