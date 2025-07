QUINCAMPOIXの最新楽曲「Summer Fatigue」が7月30日に配信となった。

本楽曲はけだるい夏を歌った今夏必聴のサマーチューンで、ライブでも定番曲となっている。配信ジャケットは、HOGE-CHANG(Dr)が手掛けている。

◆ ◆ ◆

【QUINCAMPOIX コメント】

Hi~ we are QUINCAMPOIX!

去年の夏の暑さにやられてできた曲がついに配信されました☀

今年も暑いね〜みんな夏バテしてない?

全員でシンガロングしてるところがお気に入り〜みんなも一緒に歌ってくれたら嬉しいo(^-^)o

この曲聴いて夏を乗り切ろうね!

◆ ◆ ◆