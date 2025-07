【第3話】 7月30日公開 最新話:70ポイント

【拡大画像へ】

講談社は7月30日、ガチタロウ氏のマンガ「ツノパンツ」の第3話「気持ちいぃ」をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。

本作は、自殺によって地獄へ落ちてしまった青年・真人と、真人の担当になったエロカワな鬼の娘・ヨノコのコメディ。いじめることが大好きだが、いまいち非情になり切れないヨノコは真人を拷問することができるのか?

現在ヤンマガWebでは第1話1から第2話までが無料で公開されている。

【最新話】

第3話「気持ちいぃ」のページ

【無料】

第2話「ご褒美上げちゃう」のページ

第1話3「ヨノコちゃんは鬼可愛い!!」のページ

【あらすじ】

地獄へ堕ちた青年・真人が出会ったのは、人間を拷問することで快感を得るエロカワな鬼の娘・ヨノコだった。真人は彼女と一兆年かけて八つの大地獄にある拷問の名所を巡るという、ご褒美なのかもしれない拷問を受けることに…そんな真人が桃太郎の子孫で彼を拷問すると超絶頂が得られることが判明すると、ヨノコだけでなく地獄中の美女鬼にその存在を狙われることになって!? エロカワ鬼娘との桃色コメディ♡ 淫(イン)HELL!!!!

第1話1「ヨノコちゃんは鬼可愛い!!」のページ

(c) KODANSHA Ltd. All rights reserved.