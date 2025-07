■<Ran LIVE TOUR 2025 -awkwardness->

【福岡公演】

09月11日(木) LIVE HOUSE Queblick

open18:00 / start18:30

with 牟田紗代美 / 松尾知華 / 碧海 / rino

▼チケット

ADV:\2,500- DOOR:\3,000-(+1D)

https://eplus.jp/sf/detail/4356140001-P0030001

【名古屋公演】

09月13日(土) LIVE HOUSE CIRCUS

open17:30 / start18:00

with 青いガーネット / ASANA / 里緒

▼チケット

ADV:\3,500- DOOR:\3,900-(+1D)

https://t.livepocket.jp/e/hxviw

【大阪公演】

09月14日(日) hillsパン工場

open16:30 / start17:00

with 青いガーネット / 山口華穂

▼チケット

ADV:\3,500- DOOR:\3,900-(+1D)

http://livehillspankojyo.com/detail.cgi?code=hXOtJpVm

【東京公演】※ワンマンライブ

10月10日(金) SHIBUYA TAKE OFF 7

open18:30 / start19:00

▼チケット

ADV:\5,000- DOOR:\5,500-(+1D)

https://t.livepocket.jp/e/ran_awkwardness1010