【JR】特急含む列車運休 函館線や室蘭線などで運転見合わせ 北海道に津波警報発表
JR北海道によりますと、太平洋沿岸に津波警報が発表されたため、一部で運転を見合わせています。
津波警報が発表されたエリアについて、乗車していた客や乗務員は避難を始めているということです。
【運転見合わせ】
・函館線 函館～長万部間
・室蘭線 長万部～追分間、東室蘭～室蘭間
・千歳線 植苗～沼ノ端間
・日高線 全線
・根室線 新得～釧路間
・花咲線 全線
・釧網線 全線
・札幌（9時45分発）函館行き 特急北斗8号
・函館（10時05分発）札幌行き 特急北斗7号
・函館（10時45分発）札幌行き 特急北斗9号
・札幌（10時45分発）帯広行き 特急とかち3号
・札幌（11時46分発）釧路行き 特急おおぞら5号
・函館（12時15分発）札幌行き 特急北斗11号
・室蘭（13時29分発）札幌行き 特急すずらん7号
・函館（13時31分発）札幌行き 特急北斗13号
・札幌（10時56分発）函館行き 特急北斗10号
・帯広（11時12分発）札幌行き 特急とかち6号
・釧路（11時21分発）札幌行き 特急おおぞら6号
・札幌（11時25分発）室蘭行き 特急すずらん4号
・札幌（12時09分発）函館行き 特急北斗12号
・札幌（13時26分発）函館行き 特急北斗14号
◆普通列車23本
▽函館・千歳線
・千歳（11時46分発）室蘭行き 全区間
・千歳（12時55分発）室蘭行き 千歳～苫小牧間
・千歳（13時33分発）苫小牧行き 全区間
・千歳（14時45分発）室蘭行き 千歳～苫小牧間
・室蘭（11時45分発）千歳行き 全区間
・苫小牧（12時06分発）千歳行き 全区間
・室蘭（12時52分発）千歳行き 室蘭～東室蘭間
・苫小牧（14時07分発）千歳行き 全区間
・苫小牧（16時54分発）ほしみ行き 全区間
▽函館線
・ほしみ（19時07分発）江別行き ほしみ～手稲間
▽室蘭線
・登別（10時02分発）室蘭行き 東室蘭～室蘭間
・豊浦（13時32分発）東室蘭行き 全区間
・登別（11時57分発）室蘭行き 全区間
・東室蘭（12時28分発）豊浦行き 全区間
・室蘭（10時50分発）登別行き 全区間
・豊浦（11時23分発）東室蘭行き 全区間
・苫小牧（10時15分発）室蘭行き 全区間
・東室蘭（10時24分発）豊浦行き 全区間
▽根室線
・釧路（10時34分発）新得行き 全区間
・帯広（10時26分発）釧路行き 全区間
札幌圏の快速・普通列車は、ほぼ平常通り運転しています。北海道新幹線も、平常通り運転しています。