“最強グラビアクイーン”田中美久ら総勢12人の豪華グラビアオールスターが集結する新たな水着グラビアムック『BOMB Premium(ボムプレミアム)』が、7月28日(月)に発売される。

『BOMB Premium』表紙:田中美久

『BOMB Premium』田中美久

表紙&巻頭グラビアを飾るのは、最強グラビアクイーン・田中美久。まずは朝のベッドからグレーの小花柄ビキニでこちらを見つめる。フリルのビキニとパンツに着替えた朝食シーンでは、小悪魔な表情で翻弄。続いては大人っぽい髪形と表情で、こぼれそうな黄色いチューブトップ水着。食後の歯みがきも忘れずに。一転、真っ赤なドレスでは、たわわ感あふれる不思議な世界観。最後は青いボーダービキニで胸をギュッとした大胆カット。終始ドキドキしっ放しの大ボリューム22ページグラビアとなっている。

『BOMB Premium』裏表紙

裏表紙はグラビアアイドル12人の豪華共演

<その他のグラビアラインナップ>

長年所属したアップアップガールズ(2)を卒業した佐々木ほのか。19歳の今が巣立ちのとき、いつもの天真爛漫な笑顔だけでなく、決意を秘めた大人っぽい表情のグラビアにも引き込まれる。

制コレ22グランプリの蓬莱舞のノスタルジックな水着グラビア。レトロな洋館で繰り広げられる世界観で、やわらかボディがいつも以上にしっとりと。

かわいいとセクシーが共存する#2i2の天羽希純は、夏の湿度を感じる大人なグラビアを展開。距離感近めの視線とたわわな胸元で魅了する。

今年のグラビアシーンでの最注目株となった福井梨莉華。弾ける笑顔と、こぼれんばかりのビキニのオンパレード。

自身がプロデューサーを務めるRoot mimiでの活動をスタートした黒嵜菜々子。新天地にふさわしい、いつもと違った大人っぽい姿は罪作りな美しさ。

女優活動だけでなく、アイドルグループ・AND CaaaLLでの活動も絶好調な豊田ルナ。今回は和室でしっとり大人モード。もちろんグラマラスボディは健在。

ドラマ『グラぱらっ!』で主演を務める北野瑠華。グループ在籍時代からは想像もできなかった大人っぽい表情や衣装のオンパレード。

『佐久間宣行のNOBROCK TV』出演で話題の森脇梨々夏は、素な表情でのグラビアを披露。

#ババババンビの岸みゆは、大人っぽいお姉さんなビキニ姿。落ち着いた色味のビキニに巻き髪、そして表情もしっとりと。

鳥取県が生んだ奇跡のニューヒロイン・白濱美兎の青春ビキニグラビア。成長著しいグラビアボディ、ふとした視線に大人への扉を開ける、そんな甘酸っぱい季節。

名古屋のアイドルグループO2でも活動する、19歳の南みゆか。すらっとした長い手脚と、ビキニからこぼれそうなフレッシュバストを披露している。

<掲載タレント>

田中美久

佐々木ほのか

蓬莱舞

天羽希純(#2i2)

福井梨莉華

黒嵜菜々子(Root mimi)

豊田ルナ(AND CaaaLL)

北野瑠華

森脇梨々夏

岸みゆ(#ババババンビ)

白濱美兎

南みゆか(O2)

書誌情報

『BOMB Premium(ボムプレミアム)』

定価:本体1,800円+税(税込1,980円)

発売日:2025年7月28日(月)

判型:A4ワイド判

電子版:あり

ボム編集部公式X:https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』:https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

Amazon:https://amzn.to/4o7smHN

セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1107624207

HMV&BOOKS online:https://www.hmv.co.jp/product/detail/16015596

