Disney SERIES CREATED by MUSの服がガチャになって8月中旬発売服のシワ感や細かいプリント部分まで再現
【Disney SERIES CREATED by MUS ウェアコレクション】 8月中旬 発売予定 価格：1回400円
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タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Disney SERIES CREATED by MUS ウェアコレクション」を8月中旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、Disney SERIES CREATED by MUSの服をミニチュアで再現したもの。「SQUATTING TSJ」、「MAGIC 4U TSJ FANTASIA」、「MICKEY FACE TSJ」、「MINNIE FACE TSJ」、「I LOVE MM TSJ」、「HERO W RINGER TSJ」、「CABLE KNIT MINNIE」の全7種がラインナップしており、服のシワ感や細かいプリント部分までしっかり再現されている。ロゴ入りプレートが付属。
「SQUATTING TSJ」
「MAGIC 4U TSJ FANTASIA」FANTASIAは8月発売の新商品！
「MICKEY FACE TSJ」
「MINNIE FACE TSJ」
「I LOVE MM TSJ」
「HERO W RINGER TSJ」
「CABLE KNIT MINNIE」
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