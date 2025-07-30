M-1など上位勢ずらり…吉本芸人約50組が浴衣漫才 東京からも駆けつけ豪華“万博”競演【出演一覧】
よしもと漫才劇場（大阪・なんば）の10周年を記念した野外イベント『マンゲキ夏祭り2025』が26日、大阪・万博記念公園お祭り広場で開催され、芸人約50組、ファン約3000人が集結した。
【写真多数】マンゲキ卒業メンバーも…芸人たちの豪華な浴衣漫才
マンゲキ卒業メンバーや東京からも人気芸人が続々。中田カウス（上方漫才協会会長）をはじめ、アインシュタイン、見取り図、ミキ、ロングコートダディ、マユリカ、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、コットン、さや香、バッテリィズ、エバースらが浴衣姿でずらり。
『M-1グランプリ』『キングオブコント』『THE SECOND』『ダブルインパクト』など賞レースの王者やファイナリストが多数。やぐらの上で漫才を披露し、日が暮れると、提灯のあかりが広がった。
猛暑の野外開催とあって、熱中症対策も入念。フースーヤは日傘を持参。さらに、幕間のトークでは積極的な水分補給を呼びかけ「乾杯」で盛り上がった。
■出演者
中田カウス（上方漫才協会 会長）
アインシュタイン・河井ゆずる（上方漫才協会 副会長）
カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ、天才ピアニスト、フースーヤ、ツートライブ、吉田たち、ダブルアート、セルライトスパ、ネイビーズアフロ、華山、隣人、スナフキンズ、20世紀、豪快キャプテン、丸亀じゃんご、たくろう、ぎょうぶ、cacao、三遊間、タイムキーパー、空前メテオ、例えば炎、真輝志、アインシュタイン、見取り図、ミキ、ロングコートダディ、マユリカ、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、コットン、さや香、バッテリィズ、エバース、もりやすバンバンビガロ
【写真多数】マンゲキ卒業メンバーも…芸人たちの豪華な浴衣漫才
マンゲキ卒業メンバーや東京からも人気芸人が続々。中田カウス（上方漫才協会会長）をはじめ、アインシュタイン、見取り図、ミキ、ロングコートダディ、マユリカ、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、コットン、さや香、バッテリィズ、エバースらが浴衣姿でずらり。
猛暑の野外開催とあって、熱中症対策も入念。フースーヤは日傘を持参。さらに、幕間のトークでは積極的な水分補給を呼びかけ「乾杯」で盛り上がった。
■出演者
中田カウス（上方漫才協会 会長）
アインシュタイン・河井ゆずる（上方漫才協会 副会長）
カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ、天才ピアニスト、フースーヤ、ツートライブ、吉田たち、ダブルアート、セルライトスパ、ネイビーズアフロ、華山、隣人、スナフキンズ、20世紀、豪快キャプテン、丸亀じゃんご、たくろう、ぎょうぶ、cacao、三遊間、タイムキーパー、空前メテオ、例えば炎、真輝志、アインシュタイン、見取り図、ミキ、ロングコートダディ、マユリカ、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、コットン、さや香、バッテリィズ、エバース、もりやすバンバンビガロ