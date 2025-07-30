宮城・石巻港で50センチの津波を観測
３０日午前１１時５７分までに気象庁が観測した津波の時刻と高さ。
宮城・石巻港（３０日午前１１時５１分／０．５ｍ）
宮城・仙台港（３０日午前１１時５２分／０．４ｍ）
福島相馬（３０日午前１１時４９分／０．４ｍ）
茨城大洗（３０日午前１１時３８分／０．４ｍ）
北海道・苫小牧東港（３０日午前１１時３２分／０．４ｍ）
福島・いわき市小名浜港（３０日午前１１時３２分／０．４ｍ）
青森・八戸港（３０日午前１１時１６分／０．４ｍ）
北海道・十勝港（３０日午前１０時５１分／０．４ｍ）
茨城・神栖市鹿島港（３０日午前１１時４３分／０．３ｍ）
北海道・宗谷枝幸港（３０日午前１１時２２分／０．３ｍ）
北海道・紋別港（３０日午前１１時１５分／０．３ｍ）
岩手大船渡（３０日午前１１時７分／０．３ｍ）
北海道・えりも町（３０日午前１０時４６分／０．３ｍ）
北海道・釧路（３０日午前１０時４２分／０．３ｍ）
北海道・浜中町霧多布港（３０日午前１０時３６分／０．３ｍ）
北海道・根室花咲（３０日午前１０時３０分／０．３ｍ）
岩手宮古（３０日午前１０時５９分／０．２ｍ）
岩手釜石（３０日午前１０時５８分／０．２ｍ）
北海道・網走（３０日午前１０時５３分／０．２ｍ）
神奈川・三浦市三崎漁港（３０日午前１１時２９分／観測中）
神奈川・三浦市油壺（３０日午前１１時２２分／観測中）
静岡伊東（３０日午前１１時２１分／観測中）
千葉銚子（３０日午前１１時９分／観測中）
三宅島阿古 現在、欠測（正常に観測できていない）。
場所によっては、検潮所の観測値より大きな津波が到達しているおそれあり。
今後、津波の高さはさらに高くなることも。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることも。