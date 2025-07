レイメイ藤井は、スケジュールと一緒に気軽に書いて心を整えるログダイアリー2026年版「ちょいログダイアリー」を2025年8月中旬に発売します。実売価格はB6サイズが1320円、B7サイズが1045円(いずれも税込)。

「ちょいログダイアリー」(B7)

記事のポイント 自由に使えるフリーフォーマットのページを備えているので、毎日書けなくても大丈夫。「書けなかった日」にプレッシャーを感じやすい方にもぴったりのログダイアリーです。

本製品は、目にやさしいクリーム色の紙を使用した、持ち運びやすいノートタイプのダイアリー。日付入りのマンスリー・ブロックと、自由に書けるフリーフォーマットのデイリーページを組み合わせた、ハイブリッド型になっています。

↑日付入りのマンスリー・ブロック。

毎日のスケジュールは、マンスリー・ブロックでしっかり管理。フリーのデイリーページは、書きたい日だけ自由に使えるので、気が向いた時に気軽に書き留められます。一言日記、メモ、趣味の記録、健康管理など、使い方は自分次第でOK。

↑自由に使えるデイリーページ(B7サイズ)。

さらに、30個まで夢や願いを書き出せる「ウィッシュリスト」付き。書くことで、夢への一歩がぐっと近づきます。1年の予定や月ごとの目標を記入できる「マンスリープラン」もあり、年間の見通しも立てやすくなります。

↑30個まで夢や願いを書き出せる「ウィッシュリスト」。

↑1年間の大切な予定や月の目標などを書き込める「マンスリー・プラン」。

レイメイ藤井 「ちょいログダイアリー」(2026年版) 発売日:2025年8月中旬 実売価格:B6サイズ 1320円、B7サイズ 1045円(いずれも税込)

