茨城大洗で40センチの津波を観測
３０日午前１１時４４分までに気象庁が観測した津波の時刻と高さ。
茨城大洗（３０日午前１１時３８分／０．４ｍ）
北海道・苫小牧東港（３０日午前１１時３２分／０．４ｍ）
青森・八戸港（３０日午前１１時１６分／０．４ｍ）
北海道・十勝港（３０日午前１０時５１分／０．４ｍ）
福島・いわき市小名浜港（３０日午前１１時２５分／０．３ｍ）
北海道・宗谷枝幸港（３０日午前１１時２２分／０．３ｍ）
北海道・紋別港（３０日午前１１時１５分／０．３ｍ）
岩手大船渡（３０日午前１１時７分／０．３ｍ）
北海道・えりも町（３０日午前１０時４６分／０．３ｍ）
北海道・釧路（３０日午前１０時４２分／０．３ｍ）
北海道・浜中町霧多布港（３０日午前１０時３６分／０．３ｍ）
北海道・根室花咲（３０日午前１０時３０分／０．３ｍ）
岩手宮古（３０日午前１０時５９分／０．２ｍ）
岩手釜石（３０日午前１０時５８分／０．２ｍ）
北海道・網走（３０日午前１０時５３分／０．２ｍ）
千葉銚子（３０日午前１１時９分／観測中）
三宅島阿古 現在、欠測（正常に観測できていない）。
場所によっては、検潮所の観測値より大きな津波が到達しているおそれあり。
今後、津波の高さはさらに高くなることも。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることも。