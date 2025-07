ショーメが大阪・関西万博 フランス館で「ショーメ、自然美への賛歌」展を開催。記念の限定コードブレスレットも登場

現在開催中の大阪・関西万博。そのフランス館で、メゾン ショーメが特別なエキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature ─ショーメ、自然美への賛歌─』を開催します。会期は9月1日から10月13日まで。240年以上の歴史を誇るショーメが、日本との美意識の共鳴を背景に、「自然主義のジュエラー」としての軌跡を光の演出とともに展開します。本展では、自然から着想を得たハイジュエリーやアーカイブピースが、現代的なインスタレーションと共に展示され、ショーメのDNAである“自然への賛歌”を感覚的に体験できる構成に。光と煌めきが空間を包み、ジュエリーを通じて自然の力強さや詩情が浮かび上がる、没入型のエキシビションとなっています。

この展示開催を記念して登場するのが、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションからのコードブレスレット リミテッドエディション。大阪・関西万博2025と、フランスの象徴であるトリコロールを想起させるスペシャルなカラーリングが施されています。「ビー ドゥ ショーメ」コレクション コードブレスレット(リミテッドエディション) 22万円(税込)Courtesy of CHAUMET販売は、2025年8月1日より関西エリアのショーメブティック(大阪心斎橋店、阪急うめだ本店1F・9F、大丸神戸店)にて先行スタート。9月1日からは全国のショーメブティックでも取り扱われます。自然と芸術、伝統と革新。その調和を象徴するこのコードブレスレットは、ショーメが紡いできた自然美へのまなざしを、身に着けるかたちで体感できるプロダクト。関西万博という国際的舞台で、フランスと日本、そしてメゾンの精神が美しく響き合います。『Chaumet, an Ode to Living Nature- ショーメ、自然美への賛歌 -』期間:2025年9月1日(月)〜2025年10月13日(月・祝)会場:大阪・関西万博2025 フランス館時間:9:00-21:00https://www.chaumet.com/jp_ja/world-expo-osaka-kansai※9月1日(月)〜3日(水)は、エキシビション開催時刻が異なります。詳しくはHPをご覧ください。※ご入場には大阪・関西万博2025のチケットが別途必要です。お問い合わせ:ショーメTEL:03-5635-7057http://www.chaumet.com/jp