『横浜FMvsリヴァプール』のチケットが完売！　当日券は販売なし…6万人以上の来場が予想

Jリーグは、今月30日に行われる横浜F・マリノス対リヴァプールの観戦チケットが完売したことを発表した。



7月30日(水)に『日産スタジアム』にて行われる『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団』では、横浜F・マリノスとリヴァプールが対戦。Jリーグの発表によると、車椅子席を除いた全席種のチケットが完売したため、当日券の販売は行われないという。なお、6万人以上の来場による混雑が予想されており、早めの来場を促している。



■明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団

開催日:2025年7月30日(水)

キックオフ:19:30(開門16:30予定)

対戦カード:横浜F・マリノス vs リヴァプールFC

スタジアム:日産スタジアム