TXT・ヨンジュン、“退廃的な魅力”全開！ソロ曲『Ghost Girl』MVで新たな一面

TOMORROW X TOGETHERが、メンバー別ソロ曲のミュージックビデオを公開し、新アルバムの話題性をさらに盛り上げている。

【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”

7月21日にリリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』は、真心で互いに共感できたときだけ可能になる「名前を呼ぶ」という行為を通じ、互いと世界を救う物語を描いた作品だ。

アルバムのキーメッセージは「共に」。メンバーたちはそれぞれが考える「共に」の意味をソロ曲で表現し、アルバム全体の完成度を一層高めたと評価されている。

7月30日0時には、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルでヨンジュンのソロ曲『Ghost Girl』のミュージックビデオが公開された。今後は、スビンの『Sunday Driver』、テヒョンの『Bird of Night』、ヒュニンカイの『Dance With You』、ボムギュの『Take My Half』のミュージックビデオが順次公開される予定だ。

(画像=BIGHIT MUSIC)ヨンジュン

ヨンジュンのソロ曲『Ghost Girl』は、力強さと叙情性を兼ね備えたレゲエロック(Reggae Rock)ジャンルで、1日中頭から離れない幽霊のような相手に、あえて飛び込みたいという危うい恋を歌っている。ミュージックビデオでは、愛が生み出す執着と苦悩を、アーティストという設定を通して表現。混乱した状態で絵を描いたり、夜の街をさまよったりと、不安定な感情を繊細に描写している。

ミュージックビデオはロンドンで撮影され、ヴィンテージな建物や路地など、ロンドン特有の雰囲気がヨンジュンの感性と相まって没入感を高めている。繰り返し登場する蛾は、楽曲のテーマを象徴的に描くモチーフであり、幽霊のような相手に惹かれる感情を炎に引き寄せられる蛾になぞらえている。

ヨンジュンは所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、「スタイリッシュでありながら退廃的な姿を表現したくて、アイデアをたくさん出しました。これまでお見せしていなかった姿が詰まっていると思うので満足しています」とコメントした。

なお、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバムは、韓国のHANTEOチャート基準で初動(発売日から1週間のアルバム販売量)176万867枚を記録。特に発売初日だけで約143万枚を売り上げ、一気にミリオンセラーとなった。日本のオリコンでは、グループ史上最多となる週間販売量(30万4000枚)を更新し、最新週間アルバムランキング(8月4日付/集計期間:7月21〜27日)で首位を獲得するなど、好調なヒットを続けている。

(記事提供=OSEN)