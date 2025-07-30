気象庁は、30日午前11時16分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

30日午前11時12分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波警報：3m＞

・浜中町霧多布港

第1波：30日午前10時20分 押し波

観測最大：30日午前10時36分 0.3m

・根室市花咲

第1波：30日午前10時17分 押し波

観測最大：30日午前10時30分 0.3m

・釧路

第1波：30日午前10時30分 押し波

観測最大：30日午前10時42分 0.3m

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・十勝港

第1波：30日午前10時32分 押し波

観測最大：30日午前10時51分 0.4m

・えりも町庶野

第1波：30日午前10時28分 押し波

観測最大：30日午前10時46分 0.3m

■オホーツク海沿岸＜津波注意報：1m＞

・網走

第1波：30日午前10時37分 押し波 【追加】

観測最大：30日午前10時53分 0.2m【追加】

■岩手県＜津波警報：3m＞

・宮古

第1波：30日午前10時41分 押し波 【追加】

観測最大：30日午前10時59分 0.2m【追加】

・釜石

第1波：30日午前10時40分 押し波 【追加】

観測最大：30日午前10時58分 0.2m【追加】

・大船渡

第1波：30日午前10時48分 押し波 【追加】

観測最大：30日午前11時7分 0.3m【追加】

■伊豆諸島＜津波警報：3m＞

・三宅島阿古

第1波：欠測

観測最大： 欠測