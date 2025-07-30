¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Öµõµ¶¿½¹ð¤¬È½ÌÀ¡×¤Ç·ÀÌó½ªÎ»¡¡±¿±Ä¤¬¼Õºá¡Ö²ÃÆþ»þ¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ËÉÔÈ÷¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ICECREAM SCREAM¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±X¤Ï28Æü¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ÇþÌî¤Ä¤à¤®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³èÆ°Îò¤Ë¤ª¤±¤ëµõµ¶¿½¹ð¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆüÉÕ¤Ç·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±ÄÌ¾µÁ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ÃÆþ»þ¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ§º÷¡¦¤´¼ÁÌä¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£ÇþÌî¤Î·ÀÌó½ªÎ»¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤é´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¡¢ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëÊª¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤È¡¢¡ØËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìµþ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤é¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îà¥¹¥¯¥ê¡¼¥àá¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬³Ý¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£