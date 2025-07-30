各自治体の災害情報共有システムLアラートによりますと、午前10時45分現在、あわせて52万3000あまりの世帯、107万7000人あまりに避難指示がでています。

このうち、警戒レベル5と4の避難指示が出ている市町村は以下のとおりです。

緊急安全確保の警戒レベル5は北海道浦河町です。

避難指示警戒レベル4は、青森県青森市、三沢市、東通村、風間浦村など、岩手県野田村など、宮城県塩竃市、名取市、岩沼市、亘理町、松島町、七が浜町など、千葉県千葉市、銚子市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、横芝光町、一宮町、長生村、白子町、鋸南町など、神奈川県平塚市、藤沢市、静岡県静岡市、沼津市など、三重県鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、紀宝町など、和歌山県広川町、那智勝浦町、太地町、串本町など、徳島県阿南市など高知県高知市、安芸市、南国市、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、大月町、黒潮町など、宮崎県宮崎市、延岡市、日南市、日向市、高鍋町、都農町、門川町、鹿児島県肝付町など、沖縄県北中城村など、以上の市区町村に警戒レベル4の避難指示が出ています。