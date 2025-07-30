7月30日午前8時25分頃にカムチャッカ半島付近で発生した地震で、愛知県外海と三重県南部に津波警報が出されています。



気象庁は、警報が出ている地域では、沿岸部や川沿いで高台や避難ビルなど安全な場所へ避難するよう呼びかけています。



また、以下の市町村で5段階の警戒レベル4にあたる避難指示が出ています。



【豊橋市】明海町全域 梅薮西町全域 老津町全域 大崎町全域 大山町全域 清須町全域 駒形町全域 小松原町全域 神野新田町全域 杉山町全域 問屋町全域 船渡町全域 前芝町全域 吉前町全域

【田原市】伊良湖全域 264世帯686人 堀切全域 544世帯1,568人 池尻町全域 142世帯447人 和地全域 369世帯1,050人 田原市沿岸全域





【伊勢市】二見地区（光の街除く）、御薗町新開、御薗町小林、北浜地区、豊浜地区、大湊地区、神社地区、浜郷地区、船江2丁目、船江3丁目、朝熊町、鹿海町 15,880世帯38,175人【尾鷲市】全域【鳥羽市】全域【熊野市】須野町 3世帯3人 甫母町 63世帯100人 二木島里町 31世帯56人 二木島町 135世帯207人 遊木町 180世帯314人 新鹿町 420世帯696人 磯崎町 106世帯155人 大泊町 92世帯172人 木本町 947世帯1,629人 井戸町 1,569世帯2,908人 有馬町 1,995世帯3,727人【志摩市】志摩市沿岸部【大紀町】錦地区 819世帯1,500人【南伊勢町】全域【紀北町】三野瀬地区 長島地区 東長島地区 相賀地区 引本地区 小山浦 便ノ山 小浦 矢口浦 白浦 島勝浦【御浜町】阿田和海岸部 志原海岸部 下市木海岸部【紀宝町】鵜殿、井田、成川