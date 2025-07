台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」に、フルーツそのもののおいしさを詰め込んだ新シリーズ「Gong cha FRESH」の第1弾「FRESH マンゴー&オレンジ」が登場。

また、フルーツ尽くしのペアリングにぴったりの「マンゴー&オレンジ タルト」も同時発売されます☆

ゴンチャ「Gong cha FRESH」FRESH マンゴー&オレンジ

発売日:2025年8月7日(木)

先行販売:2025年7月31日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

モバイルオーダー先行販売:2025年8月4日(月)〜 商品取り扱い全店にて

※トッピングのみ全店で2025年8月7日(木)より販売スタート

カスタマイズ:

・追加トッピングは1つまで可能

・スパークリングティーにミルクフォームはトッピングできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗があります

「ゴンチャ(Gong cha)」のフルーツそのもののおいしさを詰め込んだ新シリーズ「Gong cha FRESH」から、「FRESH マンゴー&オレンジ」が期間限定で登場!

ゴンチャではお茶と旬のフルーツを掛け合わせたメニューを販売し、これまでにはないお茶の多様な楽しみ方を提案しています。

そして、フルーツティーの新たな可能性を追求してたどり着いたのが「Gong cha FRESH」です。

フルーツそのものの魅力を引き立てたリアルな味わいと食感で、飲むたびに口いっぱいに広がる果実感を堪能できます。

今回登場する「FRESH マンゴー&オレンジ」は、すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに、芳醇でほどけるような食感の「ごろごろマンゴー果肉」と、ネーブルオレンジの果肉を果汁に漬け込んだ「つぶつぶオレンジ果肉」を合わせています。

お茶とフルーツ本来のおいしさを引き立てるため、甘さを控えめに仕上げられているのもポイントです。

ラインナップは、ティーエード、ミルクティー、スパークリングティーの3種類。

夏の暑さも吹き飛ばす、フレッシュなゴンチャの新作を紹介していきます☆

FRESH マンゴー&オレンジ ティーエード

サイズ・価格:(ICED/M) 690円(税込)

阿里山ウーロンティーに、マンゴー果肉とオレンジ果肉を合わせた「FRESH マンゴー&オレンジ ティーエード」

まるでフルーツをそのまま頰ばっているかのような、フレッシュな味わいのフルーツティーです。

FRESH マンゴー&オレンジ ミルクティー

サイズ・価格:(ICED/M) 690円(税込)

じゅわっとほどけるマンゴー果肉とさわやかな甘さのつぶつぶオレンジ果肉を、阿里山ウーロンティーに合わせた「FRESH マンゴー&オレンジ ミルクティー」

ミルクのまろやかなコクを感じながらも、フルーツのフレッシュな味わいが際立つ1杯です。

FRESH マンゴー&オレンジ スパークリングティー

サイズ・価格:(ICED/L) 780円(税込)

阿里山ウーロンティーにマンゴー果肉とオレンジ果肉を合わせ、スパークリングティーに仕上げた「FRESH マンゴー&オレンジ スパークリングティー」

シュワっとさわやかな飲み心地が、フルーツのフレッシュな味わいを引き立てます。

こだわりポイント1) たっぷり果肉でフルーツそのままを感じる マンゴー&オレンジ

ダイス状にカットしたマンゴー果肉と、つぶつぶのオレンジ果肉をたっぷりイン。

フルーツをそのまま頬ばっているかのような贅沢な飲みごたえです。

こだわりポイント2)2種のフルーツと相性抜群の阿里山ウーロンティー

ベースは、フルーティーな香りとすっきりとした風味が楽しめる阿里山ウーロンティー。

マンゴーとオレンジのフレッシュな味わいとベストマッチします。

こだわりポイント3)フルーツそのものの魅力を引き立てる絶妙な味のバランス

「Gong cha FRESH」は、甘さ控えめですっきりやさしい味わい。

お茶とフルーツそのもののおいしさを活かすために、絶妙なバランスにこだわっています。

トッピング:ごろごろマンゴー果肉

価格:120円(税込)

ダイス状にカットしたマンゴー果肉の、ほどけるような食感が堪能できるトッピング。

芳醇な果肉の存在感で、トロピカル&贅沢な味わいになります。

「ピーチ阿里山 ティーエード」や「阿里山ウーロン アーモンドミルクティー」のほか、季節のおすすめ「ジャスミングリーン ミルクティー」にもよく合います。

トッピング:つぶつぶオレンジ果肉

価格:120円(税込)

ネーブルオレンジの果肉を果汁に漬け込んだ、つぶつぶ食感が楽しいトッピング。

口の中で弾けるような果肉を感じるたび、さわやかな余韻が広がります。

「烏龍ティー(甘さ多め)」や「パッションフルーツ阿里山 ティーエード」、「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」に合わせるのがおすすめです。

※生のマンゴーを使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合があります。食べても健康に影響はありません

同時発売「マンゴー&オレンジ タルト」

価格:290円(税込)

発売日:2025年8月7日(木)

販売店舗:国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります

「FRESH マンゴー&オレンジ」の発売とあわせて、マンゴーとオレンジを使ったスイーツも登場します。

アルフォンソマンゴーのピューレが練りこまれた生地の上に、シロップに漬けたオレンジスライスを並べて焼き上げ、仕上げにピスタチオをトッピング。

甘さと爽やかさが調和した、色鮮やかな見た目も楽しめる一品です。

期間限定ドリンクと一緒にフルーツ尽くしのティータイムを過ごすことができます。

“お茶とフルーツのハーモニー”が楽しめる、ゴンチャの新シリーズ「Gong cha FRESH」

「FRESH マンゴー&オレンジ」は、2025年8月7日(木)より期間限定で、全国のゴンチャに登場します。

