【東京ゲームショウ2025】 会期:9月25日~9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時~17時/9月26日10時~17時 一般公開日 9月27日9時30分~17時/9月28日9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)/「GRAPHT」ブース 9・10・11 Hall

MSYは、同社が展開する「GRAPHT」が、9月25日から9月28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展することを明らかにした。

「GRAPHT」は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに、独自のプロダクトやサービスを通じてクリエイターとコミュニティのつながりを創出していくブランド。昨年2024年の東京ゲームショウ2024では16小間の規模で物販ブースを展開した。今年は展示20小間・物販16小間の両エリア(9・10・11 Hall)でよりスケールアップし展開される。

展示ブースでは、GRAPHTのこだわりが詰まったオリジナルゲーミングギアの発売や開発中の製品を展示。最新のGRAPHT製品をいち早く体験できる。また物販コーナーでは「PlayStation」や「ストリートファイター 6」など、インフルエンサーとの新作コラボアイテムを多数販売・展示予定。

9月27日には「ストリートファイター6」のオープン大会「GRAPHT CUP 2025」の決勝トーナメントも予定されている。

GRAPHTブースイメージ(1)(TGS2024出展時)

GRAPHTブースイメージ(2)(TGS2024出展時)

TGS2025 出展記念 フォロー&リポストキャンペーン開催

実施期間:7月30日~8月18日12時

「GRAPHT」の東京ゲームショウ出展を記念して、抽選で一般公開日の入場チケットがペア5名に当たるXキャンペーンが実施される。

応募方法は、Xの「GRAPHT」アカウントおよび「GRAPHT OFFICIAL STORE」アカウントをフォローし、当該ポストをリポストするだけ。詳細は「GRAPHT」公式Xにて案内される。

TGS2025 出展記念 フォロー&リポストキャンペーン

□「GRAPHT」公式X

□「GRAPHT OFFICIAL STORE」公式Xのページ

【東京ゲームショウ2025 開催概要】

会期:9月25日~9月28日

・ビジネスデイ 9月25日10時~17時/9月26日10時~17時

・一般公開日 9月27日9時30分~17時/9月28日9時30分~16時30分

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)

主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催:日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズ

※「GRAPHT」は9・10・11 Hallの物販コーナーおよび展示ブースに出展。参加費は有料。

□「幕張メッセ」アクセスページ

