多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、6枚目の日本オリジナルアルバム『TWICE JAPAN 6th ALBUM「ENEMY」』から、タイトル曲「ENEMY」の先行配信とミュージックビデオを公開した。「ENEMY」は、“何度挫けても、何度だって立ち上がる。いつだって越えなければならない壁は自分自身”というメッセージを込めたエールソング。ミュージックビデオでは、自分自身との葛藤を乗り越えようとする姿や、儚くも前に進み続ける姿が描かれており、等身大の心情を力強く表現するTWICEの姿が印象的な映像作品となっている。

同作は、メンバーのジヒョがビジュアル・楽曲・ミュージックビデオに至るまでディレクションを担当。メンバー自身の意図が色濃く反映された作品としても注目を集めている。TWICEは現在、6度目となるワールドツアーの日本公演『TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN』を開催中。大阪・京セラドーム大阪での公演では、韓国最新曲「THIS IS FOR」の日本初披露に加え、「ENEMY」および、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲、ジヒョが作詞を手がけた新曲「Like 1」を解禁前に初披露した。今後は、8月23日、24日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、8月30日、31日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、9月16日、17日に東京・東京ドームで公演を予定している。